Robert Moreno destaca que el Getafe es ?muy fiable a nivel defensivo?

Granada, 19 Ene (EFE).- El entrenador del Granada, Robert Moreno, calificó al Getafe, al que visita su equipo este jueves en una nueva jornada de LaLiga Santander, como un conjunto ?muy fiable a nivel defensivo? y agregó que espera un partido ?igualado y competido?.

Moreno dijo este miércoles en rueda de prensa que el Granada afronta ?con la responsabilidad e ilusión debida? el choque ante ?un rival directo hasta ahora?, aunque no sabe si ?tras el mercado de invierno seguirá siendo un rival directo por los recursos que tiene?.

?El Getafe ha encajado pocos goles en los últimos partidos y ha afianzado la línea de cinco atrás con Quique (Sánchez Flores). Es muy fiable a nivel defensivo, que es lo que se espera de una plantilla como la que tiene?, aseveró el técnico del Granada, quien recordó que fue en el choque de la primera vuelta en Los Cármenes cuando los azulones usaron por primera una zaga de tres centrales que después han mantenido.

Moreno cree que será clave en el choque ?cometer pocos errores e intentar marcar primero?, vaticinando un duelo ?igualado y competido? que espera caiga del lado del Granada.

El preparador insistió en los ?muy buenos resultados a nivel defensivo? de un Getafe que tiene ?jugadores en medio que se desgastan mucho y arriba al mejor, Enes Unal?, recordando que en su momento ?el Villarreal pago 15 millones? por el turco.

?Es un equipo muy peligroso, con mucha envergadura, con el que hay que tener cuidado a balón parado y que saca muchos centros?, añadió Moreno, quien cree que los refuerzos invernales ?aumentan el nivel? de los azulones.

Sobre el hecho de jugar dos partidos en apenas tres días, ya que el domingo a mediodía recibe el Granada a Osasuna, tras doce días sin competir, afirmó que ha renunciado ?a pensar en eso?.

?Escucho cuando tengo que jugar y ya está. El Elche y el Villarreal adelantan la jornada y nosotros no, pese a que ni Granada ni Getafe tenemos Copa. Intento no pensar. No es lo ideal ni lo que nos gusta a los entrenadores, pero trato de afrontarlo con la mejor garantía?, reconoció.

Moreno incidió que no le fue mal al Granada la última vez que vivieron una situación similar y destacó que cuenta con ?una plantilla larga y con jugadores de nivel? para afrontar ?los dos partidos con garantías para intentar ganar?, sin ocultar que tiene que ?valorar muchas cosas de cara a un ciclo de dos partidos en tres días?.

Además, reconoció que jugar ante el Getafe les ?facilita el planteamiento contra Osasuna? porque son ?equipos parecidos?.