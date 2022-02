Djené: "Sufrimos mucho, parecía que nos íbamos a la mierda"

Getafe (Madrid), 11 feb (EFE).- Djené Dakonam (Dapaong, Togo, 31/12/1991, 30 años) es muy consciente de la situación por la que atravesó el Getafe no hace mucho tiempo, cuando sumó solo un punto en las primeras ocho jornadas para colocarse en la última posición, muy lejos de la salvación. La llegada de Quique al banquillo azulón dio un giro a la situación y el conjunto madrileño tiene un colchón de siete puntos sobre el último club que descendería, el Cádiz.

Ahora, el Getafe afronta el reto de ganar al Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano. Djené, en una entrevista a la Agencia EFE, reconoció que su equipo sufrió para salir del agujero en el que se vio inmerso, narró cómo ha evolucionado en el club azulón desde su fichaje hace cinco años y habló sobre el conjunto rojiblanco, al que respeta e intentará ganar para acercarse al objetivo de la salvación.

Pregunta: Hace cinco años le entrevisté y me dijo que gracias al fútbol ayudaba a mucha gente, a familiares y a amigos que dependían de usted. ¿Eso ha cambiado o sigue igual?

Respuesta: No, sigue así. Ahora más, porque tengo una responsabilidad y tengo que cumplir. Es muy importante para mí y para mi futuro. Eso me da más alegría y más fuerza para trabajar.

P: Que mucha gente dependa de usted... ¿Implica más presión a la hora de jugar o es un estimulo positivo?

R: Creo que es un estímulo positivo porque esta gente siempre reza por mí y me apoya.

P: También en aquellos días se le vio utilizando trenes de cercanías ¿Eso también ha cambiado o sigue igual?

R: Mi vida es muy simple. Soy una persona que hago lo que puedo hacer. Lo que ocurrió hace cinco años es que fui al cercanías... no era para coger un tren, era para recoger a un amigo que llegaba. Ahora mismo puedo ir por Madrid y hacer cosas como cualquiera. Primero hay que ser humano y humilde. Ahora mismo tengo mi coche, pero a veces voy a Madrid en taxi o de cualquier otro modo. Al final hay que ser normal para saber lo que pasa en la sociedad y sus necesidades. En vacaciones siempre voy a mi país (Togo) y estoy en la calle de los pueblos para ver qué ocurre en realidad, para saber qué puedo hacer para ayudar a los demás. Eso no me avergüenza.

P: Cuando le entrevisté, era un recién llegado al Getafe. Ahora es uno de los capitanes y es de los veteranos. ¿Cómo ha evolucionado Djené en el vestuario?

R: Ahora el vestuario es el mismo que hace cinco años. Somos una familia. No hay una estrella, trabajamos juntos y compartimos muchas cosas. El vestuario debe seguir así.

P: Ahora usted no es de los jóvenes... ¿da charlas a los jóvenes? ¿Observa menos humildad y tiene que darles algún toque?

R: Nosotros tenemos que ayudarles y las charlas tenemos que darlas siempre porque da igual. Tienen que aprender y escuchar de los capitanes y de los veteranos. Ellos escuchan y al final también deben hacer lo que piensan. Pero nuestro deber es darle consejos porque ellos nos pueden ayudar a lograr objetivos.

P: En una situación tan crítica como la que vivió el Getafe en las primeras jornadas... ¿miraron mucho hacía veteranos como usted para pedir consejos y auxilio?

R: Sí, en los peores momentos necesitábamos mucho a los veteranos. Hemos hecho muchas reuniones y muchas charlas. Pero hay que decir la verdad. Empezamos muy, muy mal la temporada y había un poco de ansiedad. Con las reuniones encontramos una solución y ahora mismo estamos en una buena dinámica. Tenemos que seguir así.

P: ¿Qué parte de culpa tiene Quique del cambio que ha experimentado el Getafe?

R: Hemos recuperado nuestra identidad, porque el Getafe es un equipo que no encaja goles y fuerte defensivamente. Ahora mismo no encajamos, en defensa estamos bien y atacamos bien. Quique, su personalidad, nos ha hecho cambiar la situación.

P: ¿En qué se diferencia Quique del resto de entrenadores que ha tenido a lo largo de su carrera?

R: Diferente no, pero creo que tiene una personalidad y las cosas muy claras. Nos ha ayudado mucho para cambiar la situación que era muy complicada. Gracias a él, hemos dado la vuelta a todo esto. Ahora estamos en una buena racha que necesitamos. Hay que agradecérselo.

P: Una de las cosas que ha hecho Quique es jugar habitualmente con tres centrales. ¿Está más cómodo así o con dos?

R: Soy un profesional. Con tres jugué muchas veces. También con dos. Cada entrenador tiene su sistema y ahora mismo con tres nos va muy bien. Hay que seguir así, creo.

P: Quique dijo que los uruguayos aportaban "pelotas". En el Getafe hay varios, tres titulares y dos defensas que juegan a su lado. ¿Qué aporta el jugador uruguayo que no tenga el resto?

R: Para mí, la nacionalidad o el país no hace la diferencia. Tenemos una plantilla con muchos jugadores que aportan un montón. Ahora hay tres uruguayos que nos están aportando mucho. Somos un equipo que es un grupo. Sin grupo, no hay Getafe. Un jugador solo no cambia las cosas. Lo estamos haciendo bien. Tenemos jugadores de calidad y con todos hemos sacado un buen resultado. No puedo decir que hay uruguayos o españoles. No me gusta hablar de estas cosas, pero hay que saber que tenemos un buen grupo que pelea con un buen entrenador.

P: Para ganar a equipos como el Atlético de Madrid, creo que hay más opciones si hay jugadores con mucho carácter. Creo que el Getafe tiene a muchos. ¿Esa puede ser la clave para ganarles?

R: Sí, claro, pero hay que decir también que el Atlético tiene jugadores que tienen jugadores de carácter. El Atlético es uno de los mejores de Europa y cuando las cosas parecen que van mal, ellos vuelven rápido y con fuerza. Tengo mucho respeto a este club y para nosotros todos los partidos son finales. Tenemos que alcanzar muy rápido el objetivo y vamos a ganar. No queda otra.

P: ¿Cree que el Atlético está en su peor momento desde que usted juega en Primera División?

R: No sé si es el peor momento, pero ha tenido partidos que no ha ganado, este año ha recibido muchos goles. Pero el Atlético siempre está fuerte. Es uno de los equipos que me dan miedo, que tienen calidad y mentalmente son de hierro. Les respeto, pero vamos a apretar, luchar y sacar un buen resultado.

P: Probablemente tenga delante a Lemar, Joao Felix, Luis Suárez y Carrasco. ¿Justo ahora son más peligrosos porque esta temporada no están a un nivel tan alto como en anteriores?

R: El Atlético, con los jugadores que tienen, a veces de repente te pintan la cara. Son irregulares este año, pero contra nosotros es un partido diferente. Se juega en el Wanda, con su afición y será un choque muy interesante. Nosotros vamos a sacar puntos, a ganar.

P: ¿Qué es lo que más respeto le da del Atlético?

R: En general, el equipo. El entrenador, los jugadores y su mentalidad. También la manera cómo juegan, cómo defienden... o que van perdiendo y de repente empatan y ganan. Es un equipo imprevisible.

P: Si el Getafe gana y se dan otros resultados, podríais poneros más cerca de Europa que del descenso. Si le dicen que eso podía pasar hace dos meses y medio... ¿qué habría respondido?

R: No lo habría creído. Ahora mismo, hay que ser realista, el objetivo es quedarnos en Primera, no es jugar Europa. Si alguien me hubiese dicho que íbamos a estar así, no lo habría creído. Esa es la verdad, porque había momentos en los que sufrimos mucho y parecía que nos íbamos a la mierda. Entonces, ahora estamos en una buena racha. Hay que seguir así, un poco más y a por el objetivo.

P: Es difícil ver a futbolistas que están muchos años y se retiran en el mismo club. ¿Le gustaría retirarse en el Getafe o es muy complicado por cómo está el mundo del fútbol?

R: Nunca se sabe en el mundo del fútbol. A veces, de repente te puede llegar algo que puede ser más importante. O, por la situación, te vas. Si alguien me hubiese dicho que Jorge Molina se iba a ir de Getafe, habría dicho que no. En el fútbol nunca se sabe y mañana se verá. Juan José Lahuerta