Simeone: "Si Joao tiene claro cuál es el problema, estaría bueno saberlo"

"Si tiene claro cuál es el problema, estaría bueno saberlo", reaccionó el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, a las palabras de su futbolista Joao Félix, que dijo esta semana que sabe "lo que está pasando" en el equipo para su actual racha negativa.

El delantero portugués dijo este miércoles durante una entrevista al medio estadounidense 'The Athletic': "Sabemos lo que está pasando, pero prefiero no hablar de eso", en referencia a la mala situación de su equipo, quinto a 16 puntos del liderato de LaLiga Santander y apeado de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones tras caer por 4-2 contra el Barcelona el domingo pasado.

Al ser preguntado por esas declaraciones en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra el Getafe, Simeone dirigió el foco hacia el futbolista. "Cuando tengan la posibilidad de preguntarle le pueden preguntar a él. Yo obviamente estoy trabajando en consecuencia del equipo y si él ve y tiene claro cual es el problema, estaría bueno saberlo", señaló.

Preguntado de nuevo sobre si el futbolista luso de 22 años debía haber comentado esto en el interior del vestuario, Simeone matizó su respuesta.

"Habría que preguntarle a él, por ahí él buscó salir de la pregunta, ya sabemos cuál es el problema y no quiero hablar más del tema, para no incidir mucho en lo que el periodista busca en la polémica de hacerle la pregunta. Es como cuando sale un jugador, a veces sale enojado con el entrenador o enojado con él mismo. Hay que preguntarle a él", reiteró el técnico argentino, que respondió con un tajante "no" a la pregunta de si Joao le está decepcionando.

"ESTAMOS SUFRIENDO LO QUE NUNCA NOS PASÓ"

El Atlético ha encajado 30 goles en 22 jornadas ligueras, 42 tantos entre los 31 partidos oficiales del curso. Son cifras desconocidas en la década de Simeone al frente del equipo, caracterizado siempre por su fiabilidad defensiva.

"Muchas veces hemos buscado que el equipo ataque mejor, hoy somos el tercer equipo más goleado en la liga española. Estamos sufriendo lo que nunca nos pasó. Sé cuál es el camino porque lo hemos recorrido en estos nueve años, así que buscaremos con todo el trabajo de futbolistas y cuerpo técnico buscar soluciones", dijo.

Para el entrenador argentino la respuesta "está en la concentración". "La realidad también habla de que cada vez que recibimos un tiro al arco desgraciadamente es gol, esperemos que cambie, porque todo cambia, y esperemos que la situación sea a favor nuestro en algunas situaciones concretas en este tipo de acciones. Pero sí necesitamos levantar la concentración, la intensidad y ganar muchos más duelos de los que ganamos", diagnosticó.

En ese contexto, llega el Getafe, un equipo que desde que Quique Sánchez Flores se hizo cargo del conjunto "lo está haciendo fenomenal", elogió Simeone, que no ahorró buenas palabras para el entrenador que comenzó en el Atlético el ciclo ganador actual, con sus éxitos en la Liga Europa 2010 y la Supercopa Europea de ese mismo año.

"Siempre digo que él ha empezado este crecimiento que nosotros pudimos continuar por muchos años. Ha llegado al Getafe con mucha ilusión, los futbolistas demuestran claramente al trabajo que pide, son intensos, agresivos, trabajan bien sobre todo la presión, tienen buen juego y mucha llegada con mucha gente de segunda línea ,y los veo que se sienten bien como equipo", analizó.

SOBRE EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE WASS: "ACTUÉ COMO HAGO SIEMPRE"

El Atlético no podrá contar para este encuentro ni con el francés Antoine Griezmann, que lleva más de un mes de baja; ni con el uruguayo José María Giménez por covid-19; ni con el danés Daniel Wass, que tiene por delante al menos un mes de baja tras su lesión de grado II en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

"Está claro que cuando uno tiene estabilidad en los 12 más o menos que participan siempre es mucho mejor para el equipo, porque cada uno interpreta mejor su lugar. A partir de lesiones, covid, situaciones y circunstancias que van sucediendo, tenemos que buscar soluciones, porque en el lugar donde estamos, estamos para buscar soluciones", reconoció Simeone.

El comportamiento del entrenador argentino cuando Wass se lesionó en los últimos minutos del Barcelona-Atlético, al insistir en que volviera a entrar al juego pese a estar lesionado, fue motivo de varias preguntas, en las que Simeone defendió que siempre actúa de la misma manera para no perder un futbolista.

"Actué como actúo hace diez años, cada vez que tiene que salir un jugador digo a los doctores que no entren al campo porque muchas veces son golpes secundarios y pierdes un jugador. No es novedad lo que pasó el otro día. Simplemente que esta vez tenía una lesión Daniel, esperamos que se pueda recuperar lo antes posible porque vino con mucha ilusión para ayudarnos. Tardará un par de semanas en volver a estar con el grupo", explicó.

En una segunda respuesta al respecto, Simeone reiteró sus motivos. "Lo hemos hecho siempre con cada futbolista que se cae, que se levante, que siga jugando. Esta vez apareció una lesión y se ve esto que comentan. Yo tengo la tranquilidad de que siempre he hecho lo mismo", zanjó.