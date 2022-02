Quique: "No debemos perder la atención y la combatividad"

Getafe (Madrid), 24 feb (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, aseguró este jueves en rueda de prensa que su equipo no deber perder la "atención, la intención y la combatividad" que ha tenido su equipo desde que llegó al banquillo azulón para así afrontar con garantías el último tramo del curso.

El técnico del conjunto madrileño, a 48 horas de enfrentarse al Alavés en un duelo directo por el descenso, expresó la necesidad que tiene su equipo de continuar con la buena predisposición que ha tenido hasta el momento para alcanzar el objetivo de la salvación.

"Tenemos en mente que todos son finales y así lo seguimos pensando. Hay una corriente positiva a través del equipo que tenemos que canalizar. Está bien que los procesos que merecen ser reconocidos se reconozcan. Hasta que no se concluyan, hay que tener respeto. No debemos perder atención, intención y combatividad que hemos tenido hasta ahora", declaró.

Quique recalcó que sus jugadores y el cuerpo técnico del Getafe trabajan para evitar que vuelvan a darse situaciones como las de los dos últimos encuentros frente al Atlético de Madrid y el Cádiz, en los que el conjunto azulón encajó goles en los minutos finales de la primera parte y del partido.

"Trabajamos sobre eso antes de que sucedan las desgracias. Desde el día de la Real Sociedad, que concedimos oportunidades en los últimos minutos o contra el Levante que nos tiraron al palo al final del primer tiempo, no necesitábamos encajar gol para ver que estábamos en zona de riesgo", apuntó.

"Lamentablemente, se confirmaron los pronósticos contra el Atlético de Madrid con los goles en los minutos 50 y 98 y el otro día frente al Cádiz con un gol en el 47. Es algo que intentamos desterrar y aniquilar a base de trabajo, conversaciones e imágenes. Y recalcando que el partido dura hasta que pita el árbitro. Hay que ser fuertes y distinguir los partidos que hay dentro de cada partido", agregó.

Asimismo, habló sobre Carles Aleñá y el uruguayo Mathías Olivera, bajas por lesión frente al Cádiz, e informó de que ambos tienen opciones de enfrentarse al Alavés: "Están bien. Las sensaciones a día de hoy es buena. Progresan. Carles se incorporó al grupo a principios de semana y Olivera después. Mañana se confirmará todo".

Precisamente, sobre el Alavés, destacó la figura de su entrenador, José Luis Mendilibar, a quien alabó por su trabajo y personalidad: "No le vamos a descubrir. Es un entrenadorazo, una magnifica persona y donde ha estado siempre ha dejado su sello. Como todos los entrenadores, o tienes tiempo o es imposible que cale el mensaje. Ahora Mendilibar está en eso, los mensajes es más difícil que marquen en medio de la tormenta que en la calma".

Además, señaló que el empate frente al Cádiz (1-1) no fue malo por el ambiente "hostil" al que se enfrentaron sus jugadores, ante un equipo que preparó una "final" y que está mejorando esta temporada.

"No perder y entregar tres puntos al equipo que juega en casa, pues es un resultado que nos sigue impulsando. Tenemos que rearmarnos sobre cosas que conocemos. No hay que descubrir cosas nuevas, hay que recuperar elementos que hemos dejado descolgados en los últimos partidos Queda un tramo importante de la temporada. Nos va el colmillo retorcido, la agresividad, el ímpetu, la atención plena. Si no somos eso, estamos más expuestos".

Cuestionado por la competencia entre los jugadores del Getafe, con irrupciones como la de Borja Mayoral, dijo que un entrenador siempre quiere tener ese "bendito problema" para elegir y dejó claro que los futbolistas que no empiezan el partido, también son claves.

"El que juega de inicio, sabe que tiene una función. Pero los que salen en los segundos tiempos, salen en los momentos más importantes del partido, en el desenlace. Y los desenlaces del Getafe suelen ser partidos muy apretados. Es muy importante que todos tomen conciencia sobre lo importante que pueden ser cada minutos sobre el terreno de juego"

Por último, preguntado por su futuro, manifestó que está centrado en salvar al Getafe: "Estoy feliz, contento. Saben que cuando estoy contento y feliz, es importante. Estoy en el lugar adecuado, en el momento adecuado y rodeado de la gente adecuada. Eso es lo más importante. Pero las prioridades ahora son las necesidades del equipo. Mientras estemos enfocados en la sala de máquinas, no vamos a tener una mirada que no sea en eso", culminó. EFE

