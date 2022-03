Quique: "Siempre me parecieron desproporcionados los ataques a Bordalás"

Getafe (Madrid), 10 mar (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, aseguró este jueves en rueda de prensa que siempre le parecieron "desproporcionados" los ataques al estilo del técnico del Valencia, José Bordalás, que dirigió al conjunto azulón durante cinco años y que volverá al Coliseum Alfonso Pérez este sábado.

El preparador del cuadro madrileño tuvo buenas palabras para Bordalás, a quien criticaron su modo de jugar en el Getafe desde muchos ámbitos. Para Quique, los resultados avalan al técnico "ché", que en el Getafe consiguió un ascenso y una clasificación para la Liga Europa en la que alcanzó los octavos de final tras eliminar al Ajax.

"No sé cuantas entrevistas me han hecho mientras Pepe estaba en el Getafe. Siempre dije que me parecían ataques absolutamente desproporcionados sobre un estilo que defiendo. Defiendo el estilo férreo, que choca, el estilo que sabe friccionarse sin cometer nada antideportivo. Todo es muy coherente y más cuando además compites y los resultados te dan la razón", dijo.

"Es importante saber qué tipo de herramientas, jugadores y plantilla tienes. A partir de ahí, parecerte o máximo posible a tus jugadores. Aquí estoy manejando prácticamente a los mismos jugadores que han estado los últimos años. Entonces, lo que tenemos a lo mejor es una visión muy parecida sobre la plantilla que tenemos y hacemos un uso similar. Todos los estilos son válidos y este sigue siéndolo como lo es ahora", apuntó.

"Creo que el Getafe sabe que pasó por su club un entrenador que hizo un trabajo extraordinario. El Valencia sabe que tuve una trayectoria muy amplia como entrenador y jugador. Pero no vamos a ser amigos. El fin de semana seremos enemigos acérrimos y cuando pase todo, deportividad al máximo", agregó.

Quique también reconoció que, después de cuatro partidos consecutivos sin ganar, sus jugadores, el club y los aficionados han podido sufrir un punto de "excesiva alegría, conformismo y relajación antes de tiempo". Sin embargo, dejó claro que todos son conscientes de qué ha pasado y afirmó que ahora es el momento de retomar la realidad desde un posicionamiento importante que es "recuperar efectivos".

"En el vestuario ha pasado algo, que es un proceso muy normal. Muy consciente. Después de estar en una situación precaria vas a una situación buena y confortable. Hay un punto de distensión por parte de la conciencia y la mente que necesita descansar. Eso en medio de la competición tiene su peaje. No hemos perdido la esencia, no hemos dejado de competir, pero falta un punto de conexión. Considero a los jugadores muy profesionales y somos conscientes", señaló.

Asimismo, cuestionado por las estadísticas que presenta el Getafe, resaltó que ésta hay que "contextualizarla" y hacer una lectura más tardía, aunque en la inmediata, declaró, se puede comprobar que su equipo hizo más disparos, más llegadas y más saques de esquinas para sacar resultados más favorables.

También habló sobre su afición y manifestó que es "fundamental" para canalizar el enfoque del partido, ya que el apoyo "incondicional" es una fuerza energética "muy fuerte" que ayuda a los futbolistas.

"He jugado muchos partidos y hasta en el error, una fuerza que te apoya por detrás te consolida para rectificar y volver a pensar positivamente. Esos ambientes empujan a los jugadores. Queremos compartir nuestra energía con nuestros aficionados. Por eso nos gusta jugar en nuestro estadio".

Cuestionado por Gonzalo Villar, que no ha gozado de muchos minutos desde que llegó al Getafe cedido por el Roma, recalcó que no está teniendo "suerte" a la hora de jugar los partidos e indicó que le encantaría encontrar el momento para que el centrocampista murciano aporte a su equipo toda la calidad que tiene.

Por último, tuvo palabras para el Valencia: "Me interesa lo que se va a dar en el terreno de juego. Les conozco porque analizamos los partidos de arriba a abajo. Entendemos cómo juega el Valencia, a qué va a jugar y cómo nos querrá sorprender. A Pepe le conocemos desde hace muchos años, a estas alturas nos conocemos lo que queremos cada uno", concluyó.