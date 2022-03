Soler: "El empate no sirve de mucho"

Getafe (Madrid), 12 mar (EFE).- Carlos Soler, centrocampista del Valencia, lamentó este sábado el empate sin goles de su equipo en su visita al Getafe y declaró que no servirá "de mucho" para acercarse a las posiciones europeas.

"Sirve para seguir sumando. No sirve de mucho. Para engancharnos a puestos europeos había que ganar y no lo hemos hecho. El empate es justo, pocas ocasiones para ambos equipos. Es una pena no haber conseguido la tercera victoria seguida", apuntó en declaraciones a Movistar Plus.

"Es verdad que ha sido un partido muy trabado en el que se ha jugado poco. Muchas faltas, se han añadido nueve minutos. Ha sido una pena, veníamos a conseguir tres puntos que se nos escapan. Veníamos a seguir la racha de dos victorias en Liga y una en Copa. Una pena", añadió.

Además, reconoció que el Valencia erró en su actitud a la hora de evitar echarse atrás "muy pronto", algo que acarreó mucho peligro por los centros laterales del Getafe.

"Meterse atrás nuca es bueno. Cualquier centro. cualquier rebote, podía ser decisivo. Pero a seguir", culminó.