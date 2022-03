Quique: "Olivera es un jugador extraordinario, ojalá se quede mucho tiempo"

Getafe (España), 16 mar (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, declaró este miércoles que el uruguayo Mathias Olivera es "un jugador extraordinario" y se mostró esperanzado en que "ojalá se quede mucho tiempo" en el equipo madrileño.

Olivera, de 24 años, cumple su quinta temporada en el Getafe, al que llegó en 2017 del Nacional de Montevideo. En sus dos primeras campañas no tuvo mucha participación, e incluso salió cedido unos meses al Albacete, pero en las tres últimas se ha hecho con un hueco en el equipo titular, tanto con José Bordalás como con Quique Sánchez Flores.

Su buen rendimiento ha despertado el interés de algunos equipos como el Nápoles, que ha mostrado su predisposición para incorporarlo la próxima campaña.

"Olivera me parece un jugador extraordinario. Es de esos que quiere todo entrenador porque tiene una nota alta siempre y que cuando dejas de tenerlo te das cuenta del pedazo jugador que tenías. Ojalá se quede mucho tiempo en el Getafe y lo podamos disfrutar", dijo Quique, en conferencia de prensa.

Otro futbolista uruguayo, el centrocampista Mauro Arambarri, también es una de las piezas claves en el esquema táctico de Quique. La pasada jornada, frente al Valencia, no terminó el partido y pidió ser sustituido.

"No quiso forzar. Está en un nivel altísimo, notó que no estaba al cien por cien y pidió el cambio para no ir a un escenario peor. Esta muy exigido desde hace cuatro meses, que es lo que puedo valorar, y es un jugador al que hay que cuidar. Con él hay que gestionar los descansos, las recuperaciones, y eso entrará más en valor que el propio entrenamiento", concluyó.