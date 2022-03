El Nápoles se lleva a una de las joyas de LaLiga por un módico precio

El equipo italiano firma al defensa internacional después de mucho meses de interés y tras superar la competencia de otros grandes clubes como la Juventus

Lo mismo que hay equipos de LaLiga con la capacidad económica y futbolística de quitarle jugadores a la Serie A, como harán Real Betis Balompié y Valencia CF a la SS Lazio con Luiz Felipe y Patric, hay conjuntos italianos con la fuerza de arrebatarle joyas a algunos españoles y es justo lo que hará el Nápoles, en el que juega el ex bético Fabián Ruiz, el cual se llevará de la Primera división a uno de sus defensas con mayor progresión.



Según ha desvelado nuestro compañero italiano, Giacomo Iacobellis, especializado en el mercado de fichajes, la escuadra partenopea tiene un acuerdo para hacerse con los servicios del lateral zurdo del Getafe, Mathías Oliveira. El acuerdo es muy beneficioso para todas las partes, puesto que consiste en una cesión valorada en un millón de euros que, en realidad, se convierte en un traspaso en diferido, ya que cuando termine la siguiente campaña el Nápoles tiene que comprar al uruguayo por 11 millones de euros. Además de estos doce 'kilos' que ya tiene seguro el Getafe CF, el cuadro azulón puede obtener tres o cuatro más por objetivos.





???? El #Napoli tiene atado al lateral #MathiasOlivera del #GetafeCF: cesión onerosa 1M + compra obligatoria 11M + variables 3-4M. La #Juventus también lo ha intentado, pero los azzurri llevan meses negociando y ya cuentan con él para el 2022-23 @TuttoMercatoWeb — Giacomo Iacobellis (@giaco_iaco) March 26, 2022

Olivera puede no ser el único que abandone el Getafe CF

Se trata de una vieja aspiración delque lleva unos meses trabajando en hacerse con los servicios del joven uruguayo de 24 años, considerado como uno de los laterales zurdos con mayor proyección no sólo de Sudamérica sino del mundo.No ha sido el único club de Italia que se ha interesado en, puesto que también la Juventus había pensado en el internacional celeste para reforzar su flanco izquierdo de la defensa. Al final, la perseverancia y la insistencia delha decantado la balanza, ya que la Juventus se ha sumado a última hora después de su fracaso en lade esta temporada, donde cayó con estrépito contra elen los octavos de final, lo que ha producido que el proyecto deportivo de los de Turín sufra un cambio de filosofía. Fruto de ello, será la no continuidad de, que ya busca equipo como agente libre tras no renovar su contrato con la Juventus.es uno de los gran cantidad de jugadores que tiene apetecible ely que podrían salir a bajo coste. El mayor ejemplo dentro de la plantilla azulona es su compatriota, Mauro Arambarri, el cual tras su renovación, puede marcharse a un precio bastante asequible para cualquier equipo que aspire a clasificarse para competición europea.