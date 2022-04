Quique: "Vamos al Santiago Bernabéu sin traumas ni complejos"

Getafe (Madrid), 7 abr (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, declaró este jueves que no firma un empate esta jornada frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, escenario que visitarán sin "traumas ni complejos" porque no tienen "nada que perder y sí mucho que ganar".

El Getafe visita el coliseo blanco, donde solo ha ganado en una de sus dieciséis visitas, en plena pelea por la permanencia, seis puntos por encima del descenso.

"No soy capaz de entrenar durante la semana firmando un empate. Saldremos a darlo todo con el alma, como decía Charles Bukowski, y a hacerlo lo mejor posible", dijo Quique, en conferencia de prensa.

"Los jugadores tienen una energía increíble. Juegan todos los partidos con el ánimo y la motivación al máximo y en el Bernabéu tenemos que jugar con energía, dinamismo y corazón", confesó.

El Getafe solo ha sumado 7 puntos de 45 posibles como visitante y aún no ha celebrado ninguna victoria a domicilio este curso.

"No hemos ganado fuera aún pero hemos conseguido puntos importantes. Vamos sin traumas ni complejos al Santiago Bernabéu y una vez que comienza el partido tenemos que dejarnos la piel como hacemos siempre. El Real Madrid es un equipo que sabe pegar el corazón al escudo y tirar para adelante", señaló.

"El pensar en nosotros mismos es lo que nos va a servir en el Santiago Bernabéu. Ya respetábamos al Real Madrid antes del partido de ayer. Tenemos que pensar lo que somos capaces de rendir", apuntó Quique, en alusión a la victoria del conjunto blanco ante el Chelsea.

"Este tipo de partidos es importante jugarlos sin complejos. Todos conocemos el jugador que es Benzema. La primera vez que lo vi fue a pie de campo en la Eurocopa de 2008 en Austria. Me impresionó bastante y a partir de ahí me imaginaba esa progresión. Sabemos lo que es capaz de hacer, pero no estamos para halagar al rival, sino para animar a los nuestros en un escenario difícil", manifestó.

"El Real Madrid es un equipo que siempre compite muy bien, intimida mucho y tenemos que ir con el descaro de saber que no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Esta por escribir lo que pase en este partido. Estamos abiertos a cualquier posibilidad de lo que puede ocurrir", subrayó.

Pese a la diferencia de nivel entre ambas plantillas, Quique negó que vayan a centrarse en algún jugador concreto para frenarlo a nivel individual.

"Cuando planteamos partidos no lo hacemos pensado en parar un jugador determinado porque abres situaciones a otros. Ponemos la lupa en determinadas situaciones que nos pueden perjudicar y con situaciones colectivas procuramos que afecten a ciertos jugadores. Cuando juegas contra el Real Madrid no puedes centrarte en los once, tienes que elegir y buscar posiciones incómodas hacía el rival", concluyó.