Sonó para el Sevilla y ahora sondea salir

El centrocampista echa balones fuera y deja abierta la posibilidad de cambiar de equipo durante el próximo mercado de fichajes

Uno de los futbolistas más deseados en las últimas temporadas en LaLiga y del fútbol español es Mauro Arambarri. El centrocampista uruguayo ha ido creciendo poco a poco en Primera división convirtiéndose en uno de los baluartes de los éxitos del Getafe CF, el cual durante varios cursos, con José Bordalás como entrenador, fue un equipo puntero obteniendo clasificaciones para competición europea. Fue tal el buen rendimiento de Arambarri en la escuadra azulona que equipos como el Valencia CF o el propio Sevilla FC, habituales en UEFA Champions League, fueron relacionados para conseguir su fichaje.

El futuro de Mauro Arambarri en el Getafe CF vuelve a vivir un nuevo capítulo debido a las declaraciones que ha hecho en el diario de tirada nacional, MARCA, donde no ha despejado ninguna duda, dejando en el aire su continuidad. "Vamos a ver qué pasa con mi continuidad... es un tema que prefiero no hablar, no está cerrado todavía", afirmó de forma seria el cotizado centrocampista.

Centrado en conseguir la salvación con el Getafe CF después de un mal comienzo de temporada, teniendo un duro compromiso este lunes contra un Real Betis Balompié exultante que es reciente campeón de la Copa del Rey, el uruguayo no quiere entrar a valorar sobre su posible continuidad en Getafe a sabiendas de que equipos no le faltan para comenzar una nueva aventura futbolística con mayores ambiciones deportivas y económicas.

Mauro Arambarri, futbolista del Getafe CF, un gran jugador a un precio asequible

Ángel Torres, presidente del Getafe CF, anunció de forma extraoficial de que Mauro Arambarri había renovado su contrato con la entidad del sur de Madrid hasta 2025, puesto que expiraba en 2023. Aun así, fue una prolongación de vinculación laboral con algo de trampa, puesto que su cláusula de rescisión que anteriormente esta fijada en 25 millones de euros pasó a 16 'kilos' solamente, lo que convierte al uruguayo, que cumple 27 años en septiembre, en una de las gangas de próximo mercado de fichajes de verano.

Mauro Arambarri fue vinculado con el Sevilla FC hace un tiempo y ahora puede convertirse en una oportunidad de mercado por su bajo coste a lo que se le une que la dirección deportiva que lidera Monchi busca a un pivote en la próxima ventana de transferencias para que Fernando Reges, que ha acabado este curso lesionado y desfondado, tenga más descanso y menor carga de partidos y responsabilidades.