El '9' compañero de Jesús Navas que descartó el Manchester City, del que se rieron en LaLiga y que ahora hace bromas con su precio de venta

Uno de los gratos descumbrimientos que ha traído LaLiga en esta temporada 2021/2022 ha sido Enes Ünal. El delantero turco se ha destapado como uno de los goleadores más fiables de la competición y si el Getafe CF consigue finalmente la salvación, buena parte de la culpa será de este joven de Turquía, que con sus 15 goles anotados ha callado las bocas de todos sus críticos y ahora se permite el lujo de hasta bromear con el precio por el cual pondrían venderlo cuando hace nada algunos lo calificaban como poco menos que una escopeta de feria.

Así se ha mostrado el ariete otomano en una entrevista en AS en la que a pesar de afirmar que está muy cómodo en el Getafe CF también deja abierta la posibilidad de dar un paso más en su carrera deportiva. "Claro que sí. Hay algunas cosas (interés de otros clubes), pero la temporada aún no ha terminado, es demasiado pronto. Tengo contrato de tres años más. Mi precio de traspaso es demasiado alto. Tengo contrato con el Getafe hasta 2025. Lo más importante para mí y para el equipo es permanecer en la liga este año. Después de alcanzarlo, siéntate y habla. ¿Qué quiere el club? Porque tengo un contrato de tres años más. El precio de liberación mío es demasiado alto. Mi familia y yo estamos felices aquí. Así que esto es algo para sentarse y hablar", dijo Enes Ünal, que no descarta nada para su futuro deportivo inminente.

Se la jugó el Getafe CF en verano de 2020 con Enes Ünal puesto que en LaLiga pocos clubes ya confiaban en él, pero su explosión goleadora y sus recién cumplidos 25 años lo convierten ahora en uno de los delanteros más deseados del mercado. Aun así, como bien sabe el propio atacante, el Getafe CF y su presidente, Ángel Torres, no venden barato y exigirán mucho dinero por dejarlo partir.

Enes Ünal, delantero del Getafe CF, descartado por el Manchester City, desprestigiado en LaLiga y ahora goleador contrastado

La historia de Enes Ünal se remonta en su Bursa natal, en Turquía, donde militó en los escalafones inferiores del Bursaspor. De ahí pasó al Manchester City, donde coincidió con Jesús Navas, que lo fichó, el cual luego lo fue cediendo al Genk, NAC Breda o Twente, hasta que decidió venderlo al Villarreal CF perdiendo toda esperanza de que triunfara en la Premier League a pesar de que era muy joven.

En España tampoco tuvo mucha suerte en sus inicios, ya que ni en el propio Villarreal CF, ni en sus cesiones a Levante UD o Real Valladolid cuajó, acumulando unas cifras de goles bajas que a veces derivaban en bromas.

Hubo un equipo que no perdió la esperanza, fue el Getafe CF que apostó por él, y ahora recoge sus frutos, puesto que los 9 millones de euros que invirtió en su momento ahora se pueden multiplicar, tal y como avala su cuarta posición en la tabla de máximos artilleros de la competición con sus 15 dianas.