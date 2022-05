Se la pegó en Italia, fue vinculado con Betis y Sevilla y ahora culpa a su entrenador de jugar poco

El centrocampista español siempre ha estado considerado como una de las grandes promesas nacionales, pero su carrera deportiva no termina de despegar.

El Getafe CF cerró, con una contundente derrota contra el Elche CF (3-1), una temporada muy complicada que supo salvar gracias al cambio de cara que le dio le entrenador Quique Sánchez Flores al equipo después de que el inicio con Míchel, un punto de 24 posibles, dejará al conjunto de Madrid en una situación límite. La labor del técnico no ha sido la única clave del éxito, puesto que el buen rendimiento de algunos de los fichajes de invierno también ha ayudado a revertir una situación que era dramática. Aun así, no todos esos refuerzos han dado lo mejor de sí y algunos, lejos de hacer autocrítica, han cargado contra Quique Sánchez Flores aprovechando el término del curso. Es justo lo que ha hecho Gonzalo Villar.

"Creo que con mucha más continuidad podría haber aportado muchísimo más, en ciertos momentos lo he merecido pero por desgracia un entrenador decide y tenía tras opciones pero muy agradecido al Getafe por la oportunidad y ahora veremos qué pasa", dijo el centrocampista murciano ayer, ante su falta de minutos durante esta segunda vuelta de LaLiga, momento en el cual Gonzalo Villar aterrizó en el Coliseum.

Llamado a ser uno de los centrocampistas más importantes de las nuevas generaciones del fútbol español, la carrera deportiva de Gonzalo Villar no acaba de despegar. Eso se ha visto reflejado en el Getafe CF durante este fin de temporada donde ha disputado 291 minutos solamente, repartidos en diez encuentros.

Prestado por la AS Roma pero sin opción a compra, ahora le toca regresar a la capital de Italia para ponerse a las órdenes de un Jose Mourinho que no cuenta con él. Debido a esto, Gonzalo Villar y su entorno tendrán que buscar un nuevo destino en el mercado de fichajes, donde la AS Roma intentará colocarlo a pesar de que tienen un contrato que les une hasta junio de 2024.

Parece difícil, dado su bajo nivel de juego en el Getafe CF, que alguno de esos posibles equipos que estén abiertos a recibirlo sea el Real Betis Balompié o el Sevilla FC, a los que se le vinculó en el pasado desde Italia. El Betis está centrado en intentar conseguir a Dani Ceballos u otros jugadores de un perfil superior, mientras que en el Sevilla FC todavía se desconocen qué movimientos se llevarán a cabo por el momento. Por lo que estas puertas no parece abiertas para el murciano.

Gonzalo Villar ha sido considerado siempre uno de los grandes proyectos del fútbol español, pero no termina de romper en el jugador que prometía. Formado en las categorías inferiores del Elche CF y el Valencia CF, el conjunto ilicitano lo recuperó de la entidad de Mestalla en 2018 por 4 millones de euros. Su buen hacer propició que la AS Roma apostara por él, gastándose 5 'kilos', en 2020. Ahí fue de más a menos hasta que Jose Mourinho lo condenó al ostracismo. Ahora, con 24 años y tras un paso sin pena ni gloria por el Getafe CF, Gonzalo Villar está obligado a elegir bien su próximo equipo para poder recuperar su mejor nivel de juego y asentarse, por fin, en la élite.