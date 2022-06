Gareth Bale, ofrecido al Getafe CF

Gareth Bale no está desencantado con España y no le importaría nada alargar su experiencia en LaLiga.

Gareth Bale no está desencantado con España y no le importaría nada alargar su experiencia en LaLiga. ED

El galés no está desencantado con España y no le importaría nada alargar su experiencia en LaLiga

El mercado de fichajes comienza a moverse y los jugadores que quedan liberados de su vinculación laboral anterior están en búsqueda de un nuevo equipo para continuar sus carreras deportivas. Es lo que le ocurre a Gareth Bale, estrella del Real Madrid, que el día 30 de este mes pone fin a sus relación con el equipo blanco. A sus 32 años, el extremo galés quiere seguir jugando al fútbol de más alto nivel para llegar lo mejor preparado posible al Mundial de Qatar que se disputará entre noviembre y diciembre de este año 2022 y está abierto a continuar en LaLiga a pesar de todo lo que se ha dicho de él. De hecho, el Getafe CF emerge como un posible destino para el británico.



Ángel Torres, presidente del Getafe CF, ha afirmado que le han ofrecido a Gareth Bale para que sea el fichaje estrella del conjunto azulón para la temporada 2022/2023. Un movimiento que va a estudiar. "Hace 45 minutos he hablado con el representante de Gareth Bale. Nos lo han ofrecido. Lo tenemos que estudiar con el cuerpo técnico y la dirección deportiva del Getafe", ha dicho el mandamás de la entidad del sur de Madrid que está valorando seriamente la contratación.



Aun así aclaró que no todo es tan fácil como pudiera parecer y que se necesita de mucha reflexión para tomar una decisión de tal calibre. "Le tengo que dar vueltas y hablarlo con el entrenador, no sé si va a venir".





??????????Ángel Torres



"Hace 45 minutos he hablado con el representante de Gareth Bale. Nos lo han ofrecido. Lo tenemos que estudiar con el cuerpo técnico y la dirección deportiva del Getafe." pic.twitter.com/JnPcKk88Rf — Alberto Fernández (@afernan9) June 8, 2022

, presidente del, estuvo ayer en las oficinas de la ciudad deportiva depara hablar con elsobre la situación de diversos jugadores. El objetivo prioritario era retener a, quien rindió el pasado curso bien en la escuadra azulona, al que quiere, técnico del. También estuvieron sobre la mesa las cesiones de, para los que eltambién busca salidas, pero sin llegar a concretarse nada.sigue intentando aclarar su futuro deportivo después de que haya sido vinculado con ely elen las últimas semanas. El atacante no ha tomado aún ninguna decisión y espera que pasen los días de mercado para elegir la mejor oferta que le llegue o que esté dispuesto a acogerlo porque no hay que olvidar quesólo ha jugadoen la última temporada en la que ha vestido la camiseta del