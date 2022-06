La bala que esquivaron Betis y Sevilla, que dio en el Getafe y que quiere usar Jorge Sampaoli

Con contrato hasta 2024, el futbolista español no ha dado el rendimiento que se esperaba de él cuando ha estado en equipos del máximo nivel y ahora busca nuevo club

Uno de los misterios que tiene que resolver este mercado de fichajes que se abre en unos días, aunque no lo parezca hasta el 1 de julio no comienza oficialmente, se centra en el futuro deportivo de uno de los futbolistas españoles que estaban llamados a marcar un época y que por diferentes circunstancias no ha terminado de rendir como se esperaba de él. Su nombre responde al de Gonzalo Villar que, a sus 24 años, se encuentra en busca de un nuevo equipo después de que regrese a la AS Roma tras acabar su cesión al Getafe CF, en donde no ha mostrado su mejor juego en este año 2022. El centrocampista, que por momentos fue monitoreado por Real Betis Balompié y Sevilla FC, los cuales evaluaron su incorporación, tiene un nuevo pretendiente y no es un conjunto de un tercer escalón sino que es uno que el curso que viene jugará la UEFA Champions League, siendo ese el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli, bien conocido en Sevilla por entrenar a la escuadra de Nervión.

El Olympique de Marsella ha preguntado por la situación del centrocampista español Gonzalo Villar, futbolista de la AS Roma, con quien tiene contrato hasta el verano de 2024. Así lo asegura SKY Sports que informa de que el conjunto francés que lidera Jorge Sampaoli busca a un jugador para su sala de máquinas, encajándole el murciano.

Un poco raro es este movimiento si se tiene en cuenta de que, ni con José Mourinho en la AS Roma ni con Quique Sánchez Flores en el Getafe CF, Gonzalo Villar ha jugado demasiado, acumulando 204 minutos como romanista y 291' con azulón, con dos titularidades en diez duelos disputados en LaLiga.

Una bala que esquivaron tanto Real Betis Balompié como Sevilla FC, a los cuales vincularon al nombre del centrocampista hasta que Gonzalo Villar se decidió, este invierno, por jugar a préstamo en el Getafe CF, en donde acabó señalando a Quique Sánchez Flores por falta de oportunidades al final del curso. "Creo que con mucha más continuidad podría haber aportado muchísimo más, en ciertos momentos lo he merecido pero por desgracia un entrenador decide y tenía tras opciones pero muy agradecido al Getafe por la oportunidad y ahora veremos qué pasa", aseguró el centrocampista.

No parece que esto le importe mucho a Jorge Sampaoli, de fuerte carácter, que está dispuesto a lidiar con el joven Gonzalo Villar para reconducirlo y tener a su disposición esa bala que a su nivel y bien empleada puede marcar diferencias, tal y como mostró en la AS Roma durante la campaña 2020/21, así como en la cantera del Valencia CF y en el Elche CF, momentos en los que estaba considerado como uno de las grandes joyas del fútbol en España.

Ahora, algo quedado, Gonzalo Villar busca un nuevo destino, no sólo el Olympique de Marsella ha preguntado por él, Elche CF y Valencia CF le siguen de cerca en caso de poder recuperarlo a bajo coste, pero el último que se ha sumado a la puja es el Monza, según acaba de informar el Corriere dello Sport.