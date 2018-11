Portu: "Girona es mi casa"

Girona, 6 nov (EFE).- Después de más de dos meses sin realizar declaraciones en público, Portu, una de las grandes estrellas del Girona, se refirió este martes por primera vez a su salida frustrada al Sevilla de Pablo Machín a través de un vídeo difundido por el conjunto rojiblanco.



"Girona es mi casa. Me he quedado en un sitio donde me quieren mucho, donde estoy muy a gusto, donde tengo unos compañeros que son de 10", reconoce el habilidoso atacante murciano, quien se declara "eternamente agradecido al Girona", club que le permitió convertirse en una de las revelaciones de la temporada pasada en Primera.



"Para mí, el Girona sigue siendo un reto muy ilusionante. Mi objetivo es llevar este equipo a lo más alto posible", añade el 9 del cuadro de Montilivi antes de admitir que el pasado "fue un verano complicado".



"Al principio no pensaba en salir, aunque sí que es verdad que después llegó una oferta que era interesante", apunta un Portu que insiste en remarcar que "estas situaciones te hacen más fuerte mentalmente".



"Siempre hay que fijarse en lo positivo", sentencia el delantero de Beniel, feliz por continuar perteneciendo a un vestuario que es "como una familia".



Además, Portu también se muestra enormemente agradecido con la afición de Montilivi: "Siempre ha estado ahí apoyándome, sobre todo en los momentos en los que costaba que llegaran los goles. Para un futbolista, que te valoren es muy importante".



El jugador vivió "una sensación agridulce" en el encuentro contra el Rayo del 27 de octubre, porque rompió una racha de ocho meses sin marcar con un doblete que decantó el partido a favor del Girona (2-1), pero tuvo que retirarse lesionado.



"Volví a hacer lo que más me gusta, que es marcar goles y ayudar al equipo. La lesión jode un poquito, pero el fútbol es así. Ahora mi cabeza está puesta en la recuperación, que cada vez me queda menos", afirma el 9 del Girona.



Portu lamenta no haber podido jugar en el encuentro del sábado pasado contra el Valencia (1-2), un partido "especial" para él, porque allí pasó "muchos años".



Aun así, el futbolista del Girona celebra que su equipo estuvo "muy serio" y subraya que la victoria es "un premio muy grande para todos".