El turco Koybasi llega ´preparado para aportar el máximo´

Granada, 30 ago (EFE).- El lateral izquierdo turco Ismail Koybasi, última incorporación del Granada, dijo este viernes en su presentación oficial que llega "preparado tanto física como mentalmente para aportar el máximo" a su nuevo equipo.



El internacional turco, que llega libre desde el Fenerbahçe de su país y que se compromete con el conjunto rojiblanco para una temporada con una segunda opcional, indicó que está "muy feliz de formar parte de la gran familia que es este club".



Koybasi, de 30 años, ha coincidido las dos campañas anteriores con Roberto Soldado, ahora delantero del Granada, en el Fenerbahçe, y sus conversaciones fueron clave para recalar en el club andaluz.



"Hablé con Roberto (Soldado) antes de venir aquí y me dijo muchas cosas positivas, la más importante de todas que el club es una gran familia y ese es uno de las aspectos que me ha hecho decidirme para venir", explicó.



"Siempre que juego doy lo mejor para el equipo y los compañeros. Antes me gustaba jugar más ofensivo, ahora he cambiado un poco y me gusta ayudar más al equipo defensivamente", manifestó el lateral, quien se mostró "preparado si el entrenador -Diego Martínez- quiere" para jugar el domingo en el campo del Espanyol.



Koybasi, que hasta ahora nunca había jugado en ningún equipo que no fuera turco, afirmó que llega a España para "seguir prendiendo y probar" en una liga en la que espera hacerlo "lo mejor posible".



El gerente deportivo del Granada, Fran Sánchez, destacó que Koybasi "es un lateral con gran experiencia, que tiene buen manejo de balón y puede aportar cosas ofensivas", y resaltó que es un jugador "muy competitivo".



"Agradezco su predisposición y destaco las ganas y la ilusión que tiene por jugar en el Granada y en la liga española. Lleva un verano con entrenamientos muy duros para estar preparado", añadió el dirigente.