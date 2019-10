El técnico de moda es 'made in Sevilla'

El Granada CF es el equipo revelación de LaLiga. Después de siete jornadas, el equipo nazarí saltará este sábado al Santiago Bernabéu con la posibilidad de salir como líder del coliseo madridista. Se miden primero y segundo separados por un punto. Una situación que pocos esperaban en el inicio del campeonato.

A los mandos del Granada está un técnico que se está haciendo un nombre en España, pero que en el Sevilla conocen a la perfección. Diego Martínez completó toda su formación como entrenador en la cantera sevillista. Diego Martínez fue reclutado por Monchi y comenzó su andadura en la carretera de Utrera en el área de tecnificación, luego dio el paso al Sevilla C, con Agustín López de segundo entrenador. Ambos repiten experiencia en el División de Honor y logran la Copa de Campeones. Posteriormente formará parte del cuerpo técnico de Unai Emery antes de que le pongan al mando del Sevilla Atlético.

Tras un primer año complicado, en el que logran salvarse con apuros, el segundo el equipo coge vuelo y logra el ascenso a Segunda división, categoría en la que logra mantenerse la siguiente temporada. Ese Sevilla Atlético muestra ya las señas de identidad de sus equipos, con un rasgo por encima de todos: la competitividad. Si por algo se distingue Diego Martínez es por sacar el máximo partido a lo que tiene y exprimir a sus futbolistas. Jugadores como Borja Lasso, Ivi, Martínez, Carlos Fernández o Diego González se hicieron un nombre bajo sus órdenes.

En el Sevilla miran con orgullo la trayectoria de un técnico al que, aunque nacido en Vigo hace 38 años, consideran de la casa. Martínez dejó una imagen en el Sevilla de técnico con una inmensa capacidad de trabajo, meticuloso hasta el máximo y que siempre cumplía con los objetivos marcados desde arriba.

¿Un futuro en Nervión? Las fuentes consultadas aseguran que su trayectoria invita a pensar que algún día se sentará en el banquillo local del Ramón Sánchez-Pizjuán. Desde que entró en tecnificación no ha dejado de crecer y ahora tiene la misión de asentarse en Primera división.

Sus métodos, su capacidad de trabajo, sus dotes para sacar el máximo a cada jugador, sus resultados y hasta su estilo de juego recuerdan a Unai Emery, uno de sus mentores en el Sevilla.

Hasta que llegue ese momento, Diego Martínez continúa dando pasos y nunca hacia atrás. Hoy sábado tendrá la oportunidad de dar otro en el Bernabéu, un estadio en el que últimamente no es tan difícil sacar puntos y del que puede salir como flamante líder.

"Es un técnico cercano"

Borja Lasso conoce muy bien a Diego Martínez, técnico con el que brilló en el Sevilla Atlético. El hoy jugador del Tenerife describe al vigués como "un currante". "Lo es desde que estábamos en Segunda B. Vive por el fútbol, le encanta su profesión y es lo que le ha llevado a estar donde está", subraya el sevillano, quien se muestra agradecido por el trabajo que hizo con él: "Sacó mi mejor versión y siempre le estaré agradecido. En el Sevilla Atlético vivimos momentos muy bonitos. Confió en mí para llevarme a Osasuna, aunque no salieron las cosas tan bien. Me ayudó a dar el paso que me faltaba para llegar al fútbol profesional. Él y yo vemos el fútbol y la vida de la misma manera. Rápidamente tuvimos feeling, me dio mucha confianza y yo le serví para trasladar la idea al resto de compañeros, que al ser un filial viene gente joven".

Borja también explica como es su relación con el futbolista: "Es un entrenador cercano, se interesa por cómo te sientes. Está abierto a escuchar la opinión de los jugadores y si hay que cambiar las cosas se cambian. El año pasado no estuve con él, pero sigo manteniendo el contacto con él. Hizo una temporada espectacular y yo me alegré, y él lo sabe, por lo que consiguió después de un año difícil en Pamplona. Está demostrando que está capacitado y que su sitio está en Primera".

Lasso cree que, de seguir así, Martínez acabará entrenando algún día al Sevilla. "Ha ido siempre poco a poco desde que empezó desde abajo en Tercera, subió con nosotros a Segunda, ahora con el Granada y ahora lo está demostrando en Granada. Ha hecho un inicio espectacular y seguro que si sigue allí va a consolidar al Granada en Primera y seguro que más pronto que tarde dará el salto a un equipo más importante de Primera. Como sevillista y como jugador suyo ojalá que algún día y, seguro que él sueña con eso, entrene al Sevilla. Conociéndole él no piensa en eso, sólo en el partido de la próxima semana. Algún día podrá cumplir su sueño de entrenar al Sevilla", concluye el canterano nervionense.