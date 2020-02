Diego Martínez pide "estar muy concentrados y tener mucha personalidad"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, pidió este martes a sus jugadores "estar muy concentrados y tener mucha personalidad" en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que van a disputar este miércoles en San Mamés ante el Athletic Club, algo que calificó como "un éxito en sí mismo".

Diego explicó en rueda de prensa que Granada y Athletic son dos equipos que se conocen bien, pero que el hecho de medirse en una eliminatoria es distinto a hacerlo en un encuentro ordinario porque "son 180 minutos más descuento, como mínimo, y eso le añade matices"



"Es un partido especial, hacía 51 años que el Granada no estaba ahí y eso es una motivación tremenda para toda Granada, añade un plus de felicidad. Que Granada compita por cosas grandes no se veía por estos lares, estar ahí es un éxito en sí mismo", reconoció el técnico rojiblanco.



Explicó que "más allá de los títulos y la experiencia" del rival, "San Mamés es un campo de los más difíciles de toda Europa" pero que cuando uno juega "unas semifinales de Copa sabe que vas a tener que superar muchos obstáculos para llegar a la final".



Diego Martínez dijo que ve a su Granada "preparado, convencido y creyendo en lo que hace", y consideró que será clave "el control emocional, mantener la atención, tener personalidad y estar enteros: saber que pase lo que pase queda otro partido de vuelta", precisó.



"Si estamos aquí es por nuestro alma y espíritu reivindicativo, somos humildes y modestos pero queremos reivindicarnos. El hombre se descubre cuando se enfrenta a un obstáculo, y nosotros valoramos la oportunidad de competir estos partidos. Alma y espíritu de superación es lo que volveremos a poner en el campo", reflexionó.



Sobre el francés Dimitri Foulquier, que se ha tenido que ausentar de la ciudad por motivos personales, comentó que "la persona está por encima del futbolista" y que esperarán "hasta el último momento" para ver si puede estar disponible o no.