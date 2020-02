El Granada se hace con Antoñín y Al Thani carga contra el administrador del Málaga

Como decíamos hace unos días en ESTADIO, el Granada, con el permiso de la liga para fichar tras la lesión de larga duración de Neyder Lozano, había puesto sus miras en el delantero del Málaga Antoñín. En la tarde de ayer el club nazarí hizo oficial la incorporación del ariete malacitano hasta junio de 2024 a cambio de 1'5 millones de euros más variables.



El canterano del club de la costa del sol había debutado esta misma campaña con el primer equipo, y a sus 19 años ha marcado cuatro goles, además de repartir una asistencia, con la elástica del Málaga en los 22 partidos que ha disputado en la liga Smartbank.





Where did you get the approval?

Or where is the power of attorney ?that gives this person to sale the very important player of the team https://t.co/C4GWDHbBwZ