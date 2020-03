El golazo de Ighalo para abrir la lata del Manchester United

Por increíble que parezca, en la tarde de ayer se disputaron seis de los ocho encuentros de los octavos de final de la Europa League a pesar de que el avance del COVID-19 obligó a parar multitud de ligas e incluso impidió que Getafe y Sevilla realizaran sus encuentros europeos ante Inter y Roma por la imposibilidad de viajar desde Italia hasta España de forma directa.



Uno de estos encuentros medía al LASK Linz austriaco contra el Manchester United británico. El partido, que finalizó con una goleada de los 'red devils' por 0-5 en un Linzer Stadium desierto por el coronavirus, tuvo un protagonista destacado sobre el resto en el conjunto inglés, el delantero nigeriano Odion Ighalo.



El ex delantero de Granada, Watford o Unidese fue una de las incorporaciones más llamativos este pasado mes de enero, pues el conjunto inglés necesitaba la llegada de un delantero tras la lesión de Marcus Rashford, y la elección del nigeriano, quien en esos momentos disputaba la liga china en el SH Shengua y acudía a Manchester en calidad de cedido, no parecía la opción más satisfactoria entre la grada red.





Sin embargo las prestaciones del delantero nigeriano no han podido ser más positivas para el equipo. En el encuentro defue el encargado de abrir la lata en la goleada delcon un gran gol. El ex ariete nazarí controló un pase alto en la frontal del área, regateando a su defensa con tres toques sin que el balón cayese. Tras esto, el nigeriano lanzó un latigazo desde la frontal del área con la pierna izquierda al palo derecho de la portería austriaca. La propiaha elegido este tanto como 'El regate del día'.Se trata de cuarto gol quecelebra con la camiseta de los ' red devils', segundo tanto en-el primero lo realizó en la vuelta de dieciseisavos ante el-. Las otras dos anotaciones fueron logradas en la, ambos ante elDe momento el ariete no ha visto portería en laen las cinco participaciones que ha realizado, pero la incorporación dealya ha dejado imágenes para el recuerdo de la grada ' red'.