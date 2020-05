Diego Martínez y el 'factor calor', "clave en lo físico y lo mental"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, dijo que su equipo regresa a los entrenamientos tras el parón por el coronavirus con "ilusión" y una "predisposición positiva" hacia "la vuelta a la normalidad", y destacó la "rigurosidad máxima de los profesionales del club" para llevar a cabo un protocolo de seguridad de LaLiga que es "exigente pero necesario".



El técnico del Granada comentó este miércoles en una rueda de prensa virtual con los medios locales que espera "con optimismo" la inminente vuelta a los entrenamientos, que la actitud de sus jugadores es "abierta y receptiva" y que todos están "al servicio" de lo que "las autoridades marquen y demanden".



Diego Martínez afirmó que tiene claro que "el aspecto anímico ya era fundamental antes de esto y ahora lo será más todavía por lo anómala que es la situación, no sólo para los futbolistas sino para toda la sociedad en general".



El preparador apuntó que "la situación es tan anómala" que sólo valora "aproximaciones" a lo que les espera y que "hay que ir paso a paso" porque "lo que ahora está claro igual en unas semanas es matizable o cambiable".



Evitó hacer "juicios de valor" sobre diferentes cuestiones deportivas o relativas a la opinión de otros clubes o jugadores, y dejó claro que "la prioridad es la salud" y que sólo están "centrados en volver a la normalidad, porque está claro que el fútbol y la sociedad volverán a la normalidad, y lo harán retroalimentándonos entre todos", agregó.



"Vamos a tener que ser muy creativos, aprovechar el máximo espacio posible de las buenas instalaciones que tenemos, ofrecer variedad y riqueza en las situaciones individuales para luego tener un buen desarrollo de sesiones grupales y, sobre todo, personalizar el trabajo, ver qué necesita cada jugador y la situación en la que viene", explicó.



El entrenador del Granada reconoció que "el factor calor" será "importante desde el punto de vista físico y mental" si se disputan los partidos que quedan en verano, por lo que se mostró partidario de que se puedan hacer cinco cambios pero cree que "habría que ajustar la dinámica de los parones".



"Una segunda parte con diez cambios más el VAR puede obstaculizarla la dinámica de un partido. Sería una buena medida por las circunstancias que tenemos pero no puede haber muchos parones", aseveró.



El preparador afirmó que su Granada es "un equipo presionante" pero que por las circunstancias de inactividad, calor y encuentros seguidos que habrá "en los primeros partidos va a ser complicado" que puedan jugar con "el ritmo de exigencia" que suelen plantear.



Sobre la situación clasificatoria de su equipo, a cuatro puntos del séptimo, que la próxima campaña jugará en Europa, dijo que siempre han sido "ambiciosos para ganar el siguiente partido y humildes a la vez".



"Tenemos 38 puntos maravillosos, si se da la vuelta a la competición vamos a ir ganar el siguiente partido con una ambición máxima pero con la humildad como bandera", apostilló.



Sobre jugar a puerta cerrada, comentó que tendrán que "adaptarse" porque "no tiene nada que ver" jugar sin público que "con un Nuevo Los Cármenes lleno que ha dado tanto al equipo en estos dos años", ya que esa es "una fuerza" que no van a tener. Granada, 7 may (EFE).