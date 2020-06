El Granada hace una convocatoria muy 'sevillista'

Diego Martínez daba esta mañana la lista de 20 jugadores del Granada que se desplazan hoy hasta Sevilla para jugar su segundo partido de Liga tras retomar el campeonato la pasada semana. El ex técnico del Sevilla Atlético se juega ante el Betis el asalto a Europa después de remontar y derrotar a uno de sus rivales directos, un Getafe que aún sueña con la Champions. Y para ello ha diseñado una lista en la que no podrá estar el exbético Álvaro Vadillo, pero sí estará cargada de jugadores con pasado sevillista que tendrán ese plus de motivación por enfrentarse al que fue su eterno rival durante años.

Al capitan granadino Víctor Díaz se unen Jan Eteki, traspasado el pasado verano, así como el palmerino José Antonio Martínez o el cedido por los nervionenses Carlos Fernández. Aparte del un técnico que nunca ha escondido su afinidad a Monchi y el sevillismo que adquirió de sus años en la carretera de Utrera.

Quien también estará es el pretendido Rui Silva, al que el Betis lleva tentando desde hace meses, que también es deseado por alguno de los grandes de su país y que podría estar enfrentándose al que podría ser su próximo equipo.

Éstos son los 20 convocados que Diego Martínez se lleva a Sevilla: Rui Silva, Foulquier, José Antonio Martínez, Germán, Eteki, Soldado, Puertas, Azeez, Aarón, Fede Vico, Carlos Neva, Víctor Díaz, Gil Dias, Antoñín, Vallejo, Domingos, Machís, Carlos Fernández, Mario Rodríguez y Andorinha.