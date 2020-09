Diego Costa: "En ningún momento quiero ser un peso para el Atlético"

Madrid, 27 sep (EFE).- El delantero del Atlético de Madrid Diego Costa aseguró tras la victoria ante el Granada (6-1) que "en ningún momento" ha querido ser "un peso" en el club, ya que le ha dejado "muy claro" que si querían venderle o cederle a otro equipo "lo aceptaba"



"Yo he dejado que el club decida mi futuro. En ningún momento quise pelear para ser un peso aquí dentro, al contrario", manifestó Costa a 'Movistar LaLiga' tras la goleada en el Wanda Metropolitano, en la que hizo el primer tanto.



"Yo se lo he dejado muy claro al club. Estaba escuchando que si ellos me iban a vender, si había una posibilidad de cederme me iba, si querían la rescisión para irme libre, también lo aceptaba", explicó.



"Hablé con el club, con el míster, dejé muy claro lo que pasaba, que si estoy voy a pelear y a seguir luchando, y si las lesiones me respetan voy a estar, pero si ellos ven la posibilidad de salir, y salir bien, estoy a disposición", añadió el delantero internacional con la selección española.



El delantero fue titular e hizo el primer gol del partido en el primer balón que recibió, un tanto de cabeza en el minuto 9. "Es importante empezar ganando, marcando tantos goles todavía mejor, porque va a dar más confianza a la gente de arriba, ojalá podamos seguir de esta manera", consideró.



Con la llegada del uruguayo Luis Suárez, que se estrenó con dos goles y una asistencia en 20 minutos, aumentará la competitividad en el ataque rojiblanco.



"Es normal, tengo que aprovechar las oportunidades que hay, ojalá este año las lesiones me respeten para poder tener una secuencia de minutos buena. Sabemos que puede pasar de todo esta temporada y lo más importante es que con la gente que esté el equipo gane", consideró Diego Costa.