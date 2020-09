El Granada busca en Suecia el hito histórico de alcanzar la fase de grupos

El Granada visita este jueves al Malmoe sueco con el objetivo de lograr una victoria que le permita clasificarse para la fase de grupos de la Liga Europa y firmar un nuevo hito histórico en su primera participación en una competición continental.

Tras superar en las rondas previas al Teuta albanés (0-4) y al Lokomotiv Tiflis georgiano (2-0), los andaluces se juegan en una eliminatoria a partido único y como visitantes el pase a la fase de grupos.

Conseguirlo supondría escribir una nueva página en la historia de un equipo que hace sólo dos temporadas estaba en Segunda División, además de significar una importante inyección económica para la entidad.

El equipo rojiblanco llega al decisivo partido ante el Malmoe recuperado mentalmente de la goleada sufrida el pasado domingo ante el Atlético de Madrid (6-1) en LaLiga Santander y consciente de que se encuentra ante uno de los encuentros más importantes de la última década.

Diego Martínez podrá formar en Suecia con su once inicial de gala, ya que no cuenta en su plantilla con sancionados y sólo están lesionados el central colombiano Neyder Lozano y el atacante Antoñín Cortés, jugadores con los que no está contando, al recuperarse de los problemas musculares que arrastraba el lateral Joaquín Marín 'Quini'.

Volverán al equipo titular futbolistas clave en el once granadinista que no jugaron o no fueron titulares ante el Atlético de Madrid, caso de los defensas Germán Sánchez y Carlos Neva, los medios Ángel Montoro y el francés Maxime Gonalons o el delantero Roberto Soldado.

La única duda en la alineación del Granada es quién será en el tridente ofensivo el acompañante de Soldado y del venezolano Darwin Machís: si Antonio Puertas o el brasileño Robert Kenedy.

Diego Martínez ha desplazado a Suecia a 23 jugadores que se entrenarán esta misma tarde en el escenario del choque, por lo que tendrá que hacer cinco descartes antes del encuentro, al permitirse listas de sólo 18 futbolistas y tres cambios en estas eliminatorias previas.

El Malmoe espera al Granada con idéntico objetivo, hacer valer su fortaleza en casa para meterse en la fase de grupos de la Liga Europa y demostrar que es uno de los conjuntos del norte del continente más potentes y con mejor historial.

El conjunto dirigido por el danés Jon Dahl Tomasson, exjugador de destacados equipos europeos y que militó en el Villareal, es el actual líder de la liga sueca pese a que sólo ha ganado uno de sus cinco últimos partidos, el pasado fin de semana ante el Hacken por 3-0.

En la competición continental ha superado con solvencia dos cruces, como el Granada, para alcanzar esta eliminatoria definitiva: se impuso por 0-2 al Honved húngaro y por 5-0 al Lokomotiva Zagreb croata.

La plantilla del Malmoe está formada casi en totalidad por futbolistas nórdicos y destaca por una fortaleza como local que el Granada tendrá que superar si quiere seguir vivo en su primera aventura europea.



Alineaciones probables:



Malmoe: Johansson; Larsson, Ahmedhodzic, Nielsen; Berget, Rakip, Lewicki, Knudsen; Nalic, Rieks y Kiese Thelin.



Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva; Gonalons, Yangel Herrera, Montoro, Antonio Puertas o Kenedy, Machís y Soldado.



Árbitro: Istvan Kovacs (Rumanía).



Estadio: Estadio Swedbank de Malmoe.



Hora: 19.00 horas.