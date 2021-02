"Vamos a disfrutar a Rui Silva hasta el último día que esté en Granada"

Rui Silva no seguirá y Diego Martínez lo decidirá a final de temporada

Rui Silva no seguirá y Diego Martínez lo decidirá a final de temporada

El director deportivo del Granada, Fran Sánchez, confirmó este jueves que el portero portugués Rui Silva no continuará en el club una vez que finalice su contrato al término de la presente campaña y que el técnico Diego Martínez les ha transmitido que decidirá si sigue al frente del equipo cuando concluya la temporada.



"Hasta el último momento lo hemos intentado, pero hace unas semanas nos transmitió su representante que no iba a renovar. El Granada no puede acercarse a las ofertas que ha tenido de otros clubes", comentó Sánchez sobre Rui Silva en una rueda de prensa telemática para hacer resumen del mercado invernal del Granada.



El dirigente reconoció que han mantenido con Rui Silva, quien se ha comprometido con el Betis hasta 2026, conversaciones para que siguiera desde que el Granada subió a Primera hace una temporada y media, aunque no se ha llegado al acuerdo que todos hubieran querido.



"Mientras Rui (Silva) lleve la camiseta del Granada lo defiendo a muerte, su compromiso es de matrícula de honor desde el primer día que llegó. Está dando un rendimiento extraordinario y vamos a disfrutarlo hasta el último día que esté en Granada", agregó Sánchez.



En relación a la figura del técnico, afirmó que están "tremendamente contentos con la labor de Diego (Martínez) y de su cuerpo técnico" y que les gustaría que estuviera "mucho más tiempo" al frente del equipo.



"Nos ha transmitido que quiere decidir a final de temporada. Nos gustaría que continuara mucho más tiempo porque se lo ha ganado, pero su respuesta y lo que nos ha transmitido es que la decisión la tomará a final de temporada. Jugamos cada tres días y estamos todos muy focalizados en el día a día y en la competición", agregó.



El director general del Granada, Antonio Fernández Monterrubio, reconoció que la continuidad del técnico "es una prioridad" para el club, que respetan que "quiera hablarlo a final de temporada" y que esperan que siga en la entidad "muchísimo tiempo".



Monterrubio explicó que han vivido un mercado invernal de fichajes "complicadísimo" porque "el Covid lo condiciona todo" y dejó claro que les hubiera gustado "hacer antes" las incorporaciones realizadas pero que no pudo ser por "las circunstancias".



En este sentido, Fran Sánchez aportó que con la antigua propiedad, comandada por el chino Jiang Lizhang, "era diferente" pero que desde que está al cargo del club el también chino Rentao Yi "además de la aprobación de Diego (Martínez) y de Antonio (Fernández Monterrubio)" necesitan "la del consejo de administración" para hacer incorporaciones.



En torno a su posible salida de la entidad, Fernández Monterrubio afirmó que "la única información" que tiene es lo que ha leído "en prensa" y que "todo lo que sea sacar el foco del verde perjudica porque distrae".



"No nos podemos distraer de la bestialidad que está haciendo el equipo, no encuentro palabras para describirlo", aseveró el dirigente, quien aún no ha sido "capaz de asimilar" lo vivido el miércoles en los cuartos de final de la Copa del Rey, en los que cayó el Granada en la prórroga por 3-5 pese a que ganaba por 2-0 en el minuto 88.



"Estoy tan orgulloso y satisfecho del trabajo realizado por todos, desde jugadores hasta la última persona del club, que estoy con las mismas ganas y pasión del primer día. Estoy absolutamente comprometido e ilusionado y con ganas de seguir aportando", finalizó Fernández Monterrubio.