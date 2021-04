Pedro Morilla, el descubridor de Rui Silva, analiza su llegada al Betis: "Lo tiene todo para triunfar"

Pedro Morilla es una de las voces más autorizadas para hablar de Rui Silva, futuro portero del Real Betis que tuvo en el sevillano a uno de sus valedores para llegar a LaLiga. El actual director deportivo del Wuham chino de MBia y Carriço, es un viejo conocido de los rectores verdiblancos, pues durante muchos años fue a diario a la Ciudad Deportiva Luis del Sol, primero como futbolista canterano, luego como técnico de las divisiones inferiores y finalmente como integrante del equipo de ojeadores de la dirección deportiva del club heliopolitano.

Además, la de Morilla es una opinión a tener en cuenta porque conoce muy bien a Rui Silva. No en vano, tuvo un papel esencial en su llegada a España y luego lo dirigió. El técnico hispalense fue secretario técnico del Granada CF y dirigió al filial rojiblanco, antes de hacerse cargo del primer equipo tras la destitución de José Luis Oltra, con el futuro meta del Betis como pupilo. Tras recabar numerosos informes, en 2016 fue a verle en directo con el CD Nacional, Rui Silva hizo un partidazo y no dudó en recomendar al club nazarí su fichaje. En una entrevista para Estadio Sevilla, el podcast del periodista José Gavilán, Morilla ha recordado qué fue lo que le llamó la atención del cancerbero y cómo fue su contratación.

"Yo salí del Betis para irme a la secretaría técnica del Granada. Fue un año complicado, porque llegué a mitad de agosto. El club acababa de cambiar de dueños, había que hacer muchos fichajes en muy poco tiempo y fue muy difícil acoplar una plantilla con muchos cedidos, con hasta 21 nacionalidades distintas... Lo de Rui Silva fue claro. Fui a Portugal expresamente a verle y yo no soy un especialista en porteros, sinceramente. Si me llamó la atención fue porque lo hizo muy muy bien. Ya lo teníamos controlado de antes por su proyección y en ese momento coincidió con que Oier, que no estaba jugando, pidió irse al Levante. Había que firmar un portero y consideré que la mejor opción era él".

"Es un diez como persona y como profesional. Asumió que no llegaba como 'primer espada', supo esperar su momento sin parar de trabajar y de crecer y ahí está. Nosotros le dimos la oportunidad de venir a España, a Granada, pero la matería prima la ponía y la pone él. Era internacional en categorías inferiores de Portugal y se le veía proyección. Además, ha sabido estar al pie de cañón en momentos complicados en los que no jugaba", ha señalado.

De la mano de Oltra, Rui Silva sólo tuvo dos encuentros, debuto en uno de Copa y jugó otro en Segunda, antes de acabar la 17/18 como titular con Pedro Morilla en el banquillo de Los Cármenes: "En ese momento el titular era Javi Varas, que es un gran profesional pero en eso momento no andaba del todo bien, y creí conveniente darle la oportunidad. Le conocía bien y sabía de su capacidad, pero sólo duré dos partidos más y llegó Miguel Ángel Portugal. El caso es que al año siguiente ya fue titular indiscutible y yo me alegro mucho por él, porque se lo merece".

A su juicio, el acierto del Betis es mayúsculo: "Es un portero que lo tiene todo para triunfar en el Betis. Cuando yo recomendé su fichaje por el Granada, el CD Nacional iba último en Portugal, pero él transmitía seguridad, tranquilidad y hacía intervenciones decisivas. Tiene muy buen uno contra uno, por arriba va genial porque mide bien los tiempos y en el juego con los pies tiene bastante precisión, con buenos desplazamientos con su pierna izquierda. Es un portero moderno, ideal para el fútbol actual. En Granada ha acabado demostrando que un portero decisivo que da puntos. Es el portero que todos queremos para nuestros equipos. En el Betis va a tener competencia en la portería, pero lo tiene todo: es profesional, es calmado y sabe manejar la presión muy bien".

Eso sí, aunque Morilla no duda en señalar que Rui Silva está preparado para ser titular con Pellegrini en la 21/22, considera que el Betis no debe temer que llegue alguna de esas ofertas millonarias de la Premier o la Serie A:

"Tanto Bravo como Joel son dos muy buenos porteros. Bravo tiene una trayectoria espectacular, aunque es verdad que este año no le han respetado las lesiones. Joel ha sido muy criticado, pero ha ido creciendo durante la temporada y ha tenido poder de convicción para seguir apretando. Rui Silva ya es futbolista del Betis, así que el club, que tiene bien cubierta la portería, tendrá que valorar qué hacer si llega una oferta importante por Rui Silva".

"Antonio Cordón manejará todas las opciones, porque Rui Silva es muy buen portero, pero en el fútbol lo económico es muy importante. Si juega en el Betis será un acierto y si la venta es buena para el club, pues también, porque además seguro que llegará otro portero igual de bueno".