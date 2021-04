"El Sevilla ya es campeón de su liga".

Diego Martínez, técnico del Granada, rival del Sevilla FC en LaLiga est domingo, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la cita. El que fuera técnico de cantera sevillista y quien formara parte del cuerpo técnico del primer equipo blanquirrojo con Unai Emery al frente del banquillo desgranó las virtudes del plantel de Julen Lopetegui, al tiempo que analizó sus opciones de pelear por LaLiga.

"Es un equipo a un nivel magnífico. Lleva mostrándose todo el año con una regularidad tremenda. Son 19 de 21 puntos. Más allá de los resultados, las sensaciones son muy buenas. Son partidos donde el error se penaliza muy caro, hay que estar muy eficaces. Nos enfrentamos a un rival tipo United, tipo Nápoles", resaltó Diego Martínez en rleación al Sevilla FC.

Sobre las opciones del Sevilla FC a la hora de pelearle el campeonato doméstico a los tres grandes, dijo: "Soy de la opinión que el Sevilla es ya campeón de su liga. Uno ve la clasificación a falta de seis jornadas y le saca 16 puntos al quinto, creo que eso en sí mismo y el margen de puntuación con los que tiene por delante ya es un tremendo éxito. Además de que está compitiendo LaLiga y todo lo que venga para ellos entra en el terreno de lo extraordinario. Son unos números y sensaciones brutales".

También tuvo palabras el técnico del Granada sobre su homólogo en el banquillo sevillista, Julen Lopetegui: "17 puntos al quinto y compitiendo por lo máximo, es en sí mismo un éxito en un equipo plagado de muy buenos jugadores, tanto en cantidad como calidad. Es un entrenador que está dejando huella en el Sevilla, que es muy difícil eso por la trayectoria de éxitos del club".

"Incluso me atrevería a decir que no siguen en Champions porque no tuvieron acierto en los primeros minutos de Dortmund, que estuvo a un nivel sensacional. Los veo muy bien, consistentes, seguros, con ritmo...", concluyó.