Alberto Soro cree que la clave ante Espanyol será "anular su juego ofensivo"

El extremo del Granada Alberto Soro cree que la clave del encuentro que disputará este sábado su equipo ante el Espanyol será "anular" el "juego ofensivo" del cuadro blanquiazul y advirtió de que será "un partido muy complicado".

"El Espanyol es un equipo que tiene muy buenos jugadores, con mucha calidad y que se asocian bien. Trataremos de ser sólidos atrás y de intentar aprovechar las oportunidades que tengamos", indicó este miércoles Soro en rueda de prensa.

El atacante del Granada calificó al cuadro periquito como "un histórico de España", por lo que espera un partido "muy complicado", aunque aseveró que están "seguros" de que pueden "conseguir la victoria".

"En estos últimos meses ha habido cambio de algunas cosas, poco a poco lo hemos asimilando y se ha visto evolución en los últimos partidos. Estamos siendo más sólidos y generando más ocasiones. Tratamos de generar mucho y que te generen poco", sentenció.

Alberto Soro calificó al entrenador Robert Moreno y a su cuerpo técnico como "gente cercana, expertos en esto del fútbol" y certificó que los jugadores trabajan "seguros y convencidos" porque creen en lo que les transmiten los técnicos.

"A pesar de haber pasado malos momentos, el grupo siempre ha estado unido. Es lo que nos caracteriza, unión fuera y dentro del campo. Sabemos cuándo hacemos las cosas bien y cuando mal, y estamos preparados para mejorar siempre", afirmó.

A nivel personal, comentó que se siente "bien", reconociendo que aunque su "posición ideal" es la de media punta se adapta "lo mejor posible a cualquier posición" y que siempre trata de aportar "en banda o desde donde pueda".

"He jugado los últimos partidos en la izquierda y estoy muy cómodo. Vine dispuesto a ayudar en lo que pueda y desde donde me toque. Trato de aprovechar las oportunidades porque esto es fútbol de primer nivel, este año me siento más cómodo, más integrado y contento de ayudar", aseveró.

Alberto Soro tiene claro que es "joven" y que le queda "mucho por mejorar", mostrándose "encantado desde el primer día" que llegó con "la ciudad, el club y los aficionados", a los que ensalzó.

"Los aficionados se merecen las máximas alegrías posibles y trabajamos día a día por ellos. Esta afición se merece lo mejor y nosotros se lo intentamos dar siempre en el campo", finalizó el atacante maño.