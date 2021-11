Vinculado con el nuevo Barça de Xavi, quiere hacer su "camino" y no el de Rui Silva.

Luis Maximiano ha dejado a cero la portería del Granada CF en tres ocasiones, habiendo recibido diez goles en los nueve partidos que ha disputado hasta la fecha en ester primer tercio de la temporada. El guardameta luso se ha convertido en una de las grandes revelaciones de LaLiga, habiendo sido relacionado ya con el FC Barcelona y habiendo dejado atrás las comparaciones con su compatriota Rui Silva, ahora en el Betis tras buenas temporadas defendiendo la portería del Granada.

"No veo tele ni leo periódicos, me gusta vivir en mi mundo. Si estás en buen momento lo sabes, si estás en uno malo también. Aunque trabajo para que hablen bien de mí. Solo me enfoco en lo que pasa dentro del campo", dice Luis Maximiano en Radio Marca Granada, donde reconoce que del interés del Barcelona se enteró por su familia: "Es normal cuando sale una noticia importante que alguien de tu familia o amigos te manden las cosas, pero yo estoy con los pies en la tierra y sigo trabajando. Que salga lo que quiera porque no me va a cambiar. Trabajo, descanso y vuelvo para trabajar. Te pueden decir que eres el mejor del mundo y si interiormente sabes que no, debes seguir mejorando. Aunque me digan que estoy muy bien pienso qué puedo mejorar".

Con contrato hasta 2025, el joven arquero luso reconoce que está "muy a gusto en Granada", donde le han recibido "muy bien". "Quiero seguir ayudando para que la afición esté contenta conmigo. Puedo prometer trabajo y dar lo mejor de mí, aunque las cosas me puedan no salir bien, me tendrán a tope. Prometemos dar lo mejor de nosotros para intentar llegar lo más arriba en la tabla. Encarar cada partido como si fuera el último de nuestra vida", apostilla.

Y preguntado por las comparaciones con el ahora portero del Betis, su compatriota Rui Silva, lo tiene claro. Quiere forjar su propia historia. "Cada uno tiene su historia, no hay comparaciones. Es el momento de hacer mi camino. Somos distintos. Es normal que nos comparen por ser portugueses pero somos distintos", concluye.