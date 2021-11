La semana decisiva de Robert Moreno: del #YoSoyRobert a su último 'match ball'

Semana intensa, muy intensa, la que le tocará vivir a Robert Moreno a partir de este lunes. Tras empatar en San Mamés frente al Athletic Club, el técnico del Granada CF sigue en la cuerda floja y se la juega literalmente en las dos próximas citas. Y es que esta semana hay doble compromiso. Primero el martes, ante La Laguna, en Copa, y el viernes en LaLiga, frente al Alavés, cuando verdaderamente Robert Moreno se juega su 'match ball'.



Las dudas acerca del entrenador siguen en la planta noble del Nuevo Los Cármenes, aunque por ahora se encuentran aparcadas a la espera de comprobar cómo responde el técnico y el equipo en esta semana decisiva. Con un plantel plagado de lesiones, Robert Moreno ya ha dejado claro que confía en la cantera nazarí. Por eso este fin de semana se le ha podido ver siguiendo 'in situ' al primer filial y al juvenil.



Robert Moreno confía en los chavales de la cantera y así tiene intención de demostrar. Especialmente para la cita copera ante un rival de menor categoría. Allí, lógicamente, se espera que sean varios los canteranos que formen de inicio. Tampoco se espera una revolución, pues no están el Granada CF ni Robert Moreno para sorpresas inesperadas, a pesar de que la cita decisiva sea el viernes, en el campeonato doméstico, ante el Alavés. Será ahí, especialmente, donde el ex seleccionador español se juegue su futuro.



Todo o nada, no hay tiempo para otro resbalón o medias tintas. O el equipo reacciona antes de Navidad o la dirección deportiva y el consejo tomarán medidas drásticas en el banquillo. Francisco esperaba acontecimientos y finalmente se ha decantado por el Elche. La planificación del mercado de enero, en parte, está también condicionado a ello.





Robert Moreno, con el apoyo de la afición

??? Os propongo una TREGUA a los más críticos con Robert Moreno.



Que el equipo y el entrenador encaren el partido contra el Alavés con el viento a favor, con su afición apoyando. Que Robert se sienta arropado POR UNA VEZ. Poneos en su lugar. Lo merece.



Esta semana, #YoSoyRobert. pic.twitter.com/dwAmJM0g87 — Aguirre Fernández (@khalkrueger) November 27, 2021

Pese a la situación, no está solo. El técnico cuenta con el apoyo del granadinismo. Y así se lo han hecho saber a través de las redes sociales, donde han promovido el hastagcon el objetivo de demostrarle su apoyo.La posición clasificatoria delen LaLiga es muy delicada y su afición entiende que hay que arropar a su equipo y al entrenador hasta el final. Mientras que un sector de la afición se ha movido en las últimas semanas por intentar que cesaran los pitos ya habituales contra el técnico en Los Cármenes, ahora el apoyo a Robert se ha trasladado a las redes sociales.El perfil de Twitter @khalkrueger ideó el hashtagt para que quienes lo consideraran oportuno mostraran públicamente su apoyo al entrenador rojiblanco y que la lucha del Granada es la lucha de todos los granadinistas., decía el citado perfil de Twitter.Horas después, la publicación ya contaba con varios centenares de interacciones, convirtiendo a la misma en tendencia en la provincia de Granada. Robert Moreno no está sólo en la lucha granadinista.