CD Laguna 0-7 Granada CF: Se crece en el trámite copero y evita el susto a Robert Moreno.

Avisaba Robert Moreno durante la previa del partido ante el CD Laguna de este martes que la Copa, a estas alturas, sólo te puede traer sustos. Y no fue así, por suerte para el Granada CF y para el propio Robert Moreno, que discutido, se juega esta semana su futuro en el banquillo rojiblanco.

En el Heliodoro Rodríguez López, sin embargo, la cita copera resultó un mero trámite para el conjunto nazarí, que impuso su superioridad ante el humilde conjunto tinerfeño y se impuso de manera abultada por 0-7, con goles de Bacca, Puertas, Molina, que firmó un doblete, y el canterano Butzke, que se estrenó en partido oficial con el primer equipo del Granada CF firmando un 'hat-trick'. La noche soñada para el joven delantero de Monachil.

El marcador lo abrió muy pronto el colombiano Carlos Bacca, de penalti. El portero detuvo el lanzamiento inicial pero el cafetero cazó el rechace y no perdonó. El Granada mandaba en el marcador a los diez minutos de partido y así lo haría durante todo el encuentro, sentenciando la eliminatoria (a partido único) en la primera mitad del mismo. Un doblete de Butzke y un cabezazo de Puertas a un saque de córner de Milla harían que el descanso llegara con 0-4 en el marcador para los granadinistas.

Con todo sentenciado, la segunda mitad comenzó como acabó la primera. Con el Granada CF lanzado al ataque y con un CD Laguna que difícilmente podía aguantar las embestidas rojiblancas. Butzke, en el 54', completaría su particular 'hat-trick', dándole paso luego a un veterano Jorge Molina que sigue demostrando que sigue tiene la motivación de un canterano y que firmó un doblete en la media hora que, aproximadamente estuvo sobre el campo.

Con el 0-7 y con un Granada CF que no quiso seguir haciendo sangre en el epílogo del partido, aunque tuvo alguna ocasión más y al que la madera evitó que el resultado fuera aún mayor, el colegiado pitó el final del encuentro sin tiempo a añadir más. Un detalle para un CD Laguna que se marchó con una sensación agridulce tras una noche histórica en Copa ante un Granada CF muy superior en el que los menos habituales y la cantera dieron el do de pecho, dando oxígeno a su entrenador, Robert Moreno. El Granada CF estará en la siguiente ronda de la Copa.

Ficha técnica:

0 – Laguna: Alonso; Lentini (Franco, m. 64), Mehdi, Puyi; Noé Dávila, Ayman (Nacho, m. 62), Dani (Juanda, m. 62); Dito (Luca, m. 62), Pecos, Alexis y Agoney (Matías, m. 70).

7 – Granada: Aarón; Darias, Pepe, Torrente (Abram, m. 45), Neva (Escudero, m. 62); Luis Milla (Yan Eteki, m. 54), Monchu; Puertas (Bryan, m. 45), Soro, Bacca; y Butzke (Jorge Molina, m. 62).

Goles: 0-1, M. 80: Bacca. 0-2, M. 32: Butzke. 0-3, M. 40: Puertas. 0-4, M. 44: Butzke. 0-5, M. 53: Butzke. 0-6: M. 64: Jorge Molina. 0-7, M. 76: Jorge Molina.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez. Amonestó a Ayman y Noé Dávila, del Laguna, y a Bryan, del Granada.

Incidencias: Primera eliminatoria de la Copa del Rey disputada a partido única en el Heliodoro Rodríguez López, ante 6.204 espectadores.