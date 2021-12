El particular 'erasmus' de Diego Martínez en Inglaterra: desde la novena división hasta el City de Pep

Diego Martínez, ex entrenador del Granada CF, se ha convertido en uno de los nombres propios del momento, habiendo rechazado en los últimos meses los banquillos de Levante, Getafe y Elche, entre otros, como sustituto de Paco López, Míchel y Fran Escribá, destituidos una vez comenzada la temporada.

El técnico gallego sigue fiel a la idea con la que comenzó el curso sin equipo, una vez que no le convenciera ninguna de las propuestas que tuvo sobre la mesa el pasado verano. De ahí que decidiera marcharse a Inglaterra a vivir un particular 'erasmus' en la Premier, con el que empaparse de la filosofía futbolística del balompié británico y, así, poder hacerse cargo de un equipo el próximo curso, desde el inicio. Desde entonces, ha sido vinculado con Southampton, Newcastle... Aunque todo apunta a que será el recambio de Bielsa en el Leeds el próximo verano, cuando el argentino no renueve. Un detalle sobre el que Diego Martínez prefiere no dar pistas, a la vez que comenta que hacerse con un banquillo en Inglaterra tampoco es una condición obligada.

Así, al menos, explica el propio Diego Martínez su particular 'erasmus' en tierras británicas durante una conversación con el tabloide The Guardian. "Se trata de de investigar, de estudiar... Es la oportunidad de ver la dirección en la que va el juego; de aprender", argumenta el ex entrenador del Granada CF, que hizo las maletas junto a su esposa y su hija de cinco años para instalarse en Inglaterra durante un tiempo: "Tres meses que fueron como una maestría de cinco años".

Primero se instaló cerca de Londres y luego lo hizo en Mánchester, para ver cómo funcionan los clubes y los entrenadores. Pero no sólo le ocupaba el fútbol desde la visión de los técnicos. También cómo se juega y se vive el fútbol en Inglaterra. Cómo se expresa. Y para ello, anotaba todo detalle en un pequeño cuaderno que llevaba a todas partes.

Y durante su estancia en Inglaterra ha visto de todo. Desde un Brentford-Arsenal, de vuelta a la primera división después de más de 70 años, hasta el Tottenham, el Chelsea, el West Ham, el Wattford o el Fulham. Y tomando fotos y detalles de todo. Everton, Liverpool, Manchester City, United...

Las primeras lecciones de cultura futbolística en Inglaterra las recibió en Biggleswade, recuerda Diego Martínez. En la novena categoría del fútbol inglés; fútbol en estado puro. En Watford, destaca, fueron "muy buenos" con él: "Madre mía. Tienen unos recursos increíbles. No sólo las finanzas, sino las personas, las ideas, la estrctura...".

Tampoco faltó a su cita con el Everton y Rafa Benítez, ni pasó por alto al City, con Pep Guardiola y Juanma Lillo. "Juanma es un fenómeno. Él ve las cosas de manera diferente y puede comunicarlo. Pep decía de él: 'Otros ven tres, él ve 330. Y es verdad. Con Pep, la gente ya lo sabe, pero tal vez aún no lo aprecie del todo. En 15, 20 años la gente lo verá como nosotros miramos a Johan Cruyff ahora. Los genios son diferentes pero la inteligencia está en adaptarse. El éxito no significa necesariamente ganar; significa dejar una marca. Pep tuvo un gran impacto entre los entrenadores en Alemania, en España, ahora en Inglaterra".

Y así habla de Klopp: "Es el contexto. Jürgen Klopp es perfecto para el Liverpool. Hay una alineación entre sus valores y los del club. La transición, la velocidad, la energía. La ciudad es tan diferente. Me encantó ver su ataque organizado, su juego posicional. Le dije a Pep: 'No se parece a nada que haya visto, realmente diferente. La calidad del pase, la recepción con el pie lejano, la inteligencia. Estuve en el Liverpool-City y olvidamos que son humanos: poder hacer lo que hizo el City, ejercer ese control en un entorno así, con toda esa presión, es aún más impresionante. Y luego ver al Liverpool capaz de darle la vuelta a eso, ver ese vértigo. Pfff".

Del Chelsea se vino con la sensación de que "es un gran equipo por televisión", pero que "en vivo es increíble". Un auténtico 'erasmus' futbolístico. Un encuentro consigo mismo y con la esencia del fútbol, esa que le llevó a su infancia, como recogepelotas del Celta de Vigo y coleccionando cromos de LaLiga. De los 'Spurs' se queda con el Tottenham Hotspur Stadium como "uno de los mejores tres estadios de Europa"; algo "increíble". Mientras que del Watford-Wolves que vivió en directo se sorprendió con el ambiente: "Incluso en el calentamiento se están volviendo locos".

"El ambiente es único", apostilla Diego Martínez, al que le "fascinó" la Premier. El campeonato y "el chico de Middlesbrough cuyo club lo es todo para él". "Lo que más me gusta es que la afición compite , vive el juego, participa. Vas allí para mirar como un neutral y no puedes evitar ser atraído. Es un estado mental diferente. Estaba hablando con Pep sobre el ambiente. Hay una mística, un carisma, una personalidad que realmente no tenemos en ningún otro lugar. No puedes explicarlo, no puedes medirlo, no hay datos, pero eso es lo que te seduce. Todavía está allí en Inglaterra, y eso debe protegerse ", concluye.