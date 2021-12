Domingos Duarte ve al Granada en línea "ascendente" para afrontar "un mes importante"

El central portugués Domingos Duarte cree que el Granada CF está en una línea "ascendente" para afrontar cuatro partidos, tres de LaLiga Santander y uno de la Copa del Rey, en un mes de diciembre "importante".



"Ahora se ve al equipo más compacto, con la sensación de solidez de que es complicado que nos hagan daño. Antes nos generaban muchas ocasiones de gol, pero ahora veo al equipo en una línea ascendente", afirmó Domingos Duarte este miércoles en una entrevista a los medios del club.



El luso tiene claro que el choque del lunes en Cádiz es "muy importante" porque si ganan dejarían al cuadro amarillo "tocado" y supondría para los rojiblancos "un buen paso para cumplir los objetivos".



"Estamos ante un mes importante y cada victoria se tiene que celebrar como se está haciendo. Los tres puntos que logramos ante el Alavés supusieron un respiro de aire fresco", añadió Domingos Duarte.



El central, que lleva más de dos meses lesionado, prevé que podrá volver a estar disponible "en un par de semanas" y reconoció que espera regresar en cuanto pueda porque están teniendo "muchas lesiones en defensa".



"Mis compañeros me están ayudando y me motivan, y eso ayuda en el proceso de recuperación porque a nadie le gusta estar lesionado", agregó Domingos Duarte, quien sufrió una lesión en el partido ante el Celta tras chocar con su compañero y compatriota Luis Maximiano.



"He visto unas cuantas veces la acción en la que me lesioné. Es algo raro, el gesto fue como si fuera un accidente de tráfico. Ya pasó y ahora toca la parte de recuperarme lo mejor que pueda. Es una lesión más de rugby que de fútbol", reconoció.



El zaguero no ocultó que sufre "un poco más" viendo al equipo desde fuera porque "uno lo que quiere es ayudar y no se puede".



"Lo que más impotencia me generó fue el principio del proceso, cuando te dan la noticia de que vas a estar varios meses de baja uno se plantea muchas cosas. Al principio estaba jodido, pero estar de ánimo bajo no me iba a llevar a ningún lado, he tirado para adelante y ya me encuentro mucho mejor tanto física como psicológicamente", subrayó.