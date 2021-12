El futuro de Bacca y el plan del Granada.

No acaba de arrancar el colombiano Carlos Bacca como delantero del Granada CF, donde su aportación hasta el momento está siendo prácticamente nula. Bacca, quien, desde que aterrizó en España de la mano de Monchi y el Sevilla FC, se ha caracterizado siempre por ser un goleadores, ha conseguido tan sólo un tanto hasta el momento. Y en Copa, durante la goleada por 0-7 ante el humilde CD Laguna, cuando también dio dos asistencias.

En LaLiga, el papel de Bacca se limita a 436' en diez partidos. Sólo ha sido titular en cuatro de ellos y se ha pasado en el banquillo los tres últimos. Una asistencia, en la segunda jornada, ante el Valencia, es su mayor logro liguero este curso. Y así, lógicamente, ni está contento Bacca ni lo está el Granada CF, que lo firmó para suplir a otro veterano como Soldado, quien se marchó en verano al Levante a cambio de 500.000 euros.

En Granada, a Bacca le ha tocado competir con su compatriota Luis Suárez, quien es indiscutible en el ataque nazarí, y un Jorge Molina que no pierde el olfato pese al paso de los años y que ya le ha adelantado por la derecha en la pugna por un puesto en la vanguardia.

Por detrás, el canterano Adrián Butzke viene apretando fuerte, como bien demostró en Copa con su 'hat trick'. Hay muchas esperanzas puestas en él, pero es joven, demasiado joven, y el Granada espera los goles de Bacca. Entre otras cosas, por su estatus, siendo una de las fichas más altas del plantel nazarí.

Eso, precisamente, es lo que ha espantado al Junior de Barranquillas. Club en el que Bacca se formó y del que dio el salto a Europa para llegar al Brujas. Buscan un delantero y un retorno de Bacca sería el plan soñado. Su alto salario, sin embargo, lo convierte en imposible para enero. Mucho tendría que perdonar Bacca, y ahora parece que no es el momento.

En el Granada, por su parte, están abiertos a la salida de jugadores, como bien comentó días atrás Patricia Rodríguez, directora general de la entidad. Sin embargo, no es ese el plan establecido con el delantero colombiano. La idea es que no salga en invierno, tal y como aseguran fuentes del club consultadas por ESTADIO Deportivo. La intención, al menos, no es esa, a no ser que el futbolista acabe forzando su adiós porque su situación se convierta en insostenible y le salga una opción que le cuadre.

En ese caso, se buscaría un recambio de garantías. Un delantero de peso, aunque eso no es sencillo en un mercado como el de enero. Y es que reforzar la punta de lanza es una posibilidad que está en los planes de la dirección deportiva nazarí siga o se vaya Bacca.