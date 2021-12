Hizo historia con el Betis, lo hace ahora en LaLiga con el Granada y el ayuno intermitente es su secreto para la eterna juventud

El Granada CF sumó este pasado lunes un meritorio empate ante el Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla. Un gol de Jorge Molina en los estertores del partido permitió arrebatar un punto al conjunto cadista, que prácticamente ya celebraba su primera victoria como local de la temporada.

Con su tanto ante el Cádiz CF, el delantero alcoyano acumula cinco dianas y una asistencia con el Granada CF en lo que va de temporada, tres de ellas en LaLiga y otras dos en Copa, habiendo firmado un doblete en la abultada victoria por 0-7 ante el modesto CD Laguna en la primera fase de la Copa del Rey.

Pasan los años, pero Jorge Molina no pierde el olfato. A sus 39 primaveras, lucha por igualar, como mínimo, sus registros de la pasada temporada como rojiblanco: 15 goles y cinco asistencias en 51 partidos. Y no le va nada mal por ahora, pese a que le ha costado un poco encontrarse con el gol en esta primera mitad de la temporada. Un idilio que ha venido recuperando en las últimas fechas.

Acabará la temporada con 40 años y no descarta renovar un curso más si el Granada CF lo estima oportuno. Su currículum lo avala: 66 goles y 26 asistencias en Primera división; 88 tantos y 14 pases de gol en Segunda... y otros tanto en competición europea y en Copa del Rey. En total, 207 goles y 46 asistencias como profesional desde que comenzara su carrera como futbolista en 20011, con el CD Alcoyano en Tercera división.

Después vendrían el Benidorm, el Gandía, un Elche con el que fue Pichichi de Segunda división, y el Betis, con el que pasó a la historia. Firmó el gol número 2.000 de los verdiblancos en Primera división y se convirtió en uno de los máximos goleadores históricos del club. El séptimo, en concreto, con 77 tantos en 212 partidos. Tras seis temporadas en Heliópolis llegaría el Getafe y luego un Granada en el que está disfrutando de su eterna juventud sobre el césped.

De hecho, con su gol ante el Cádiz, Jorge Molina ya es el tercer goleador más veterano de toda la historia de LaLiga, superando al bético Joaquín Sánchez y al mítico Alfredo Di Stéfano. Lo ha conseguido con 39 años y 235 días. El récord lo tiene Donato (40 años y 138 días). Una meta que, de ampliar su vinculación con el conjunto nazarí, tiene en la palma de su mano.

Y es que Jorge Molina conoce el secreto de su eterna juventud. Se trata del ayuno intermitente, una práctica que viene utilizando desde que milita en el Getafe, cuando conoció a través de un compañero al nutricionista Endika Montiel. Algo que le ha resultado "beneficioso", como él mismo ha comentado en alguna entrevista. "El que hago más a menudo es el de 16 horas. Ceno por la noche y a la mañana siguiente me tomo un café, con eso entreno y a mediodía almuerzo. Si algún día lo considero oportuno hago de 24 horas, de cena a cena", relata el veterano delantero, cuya práctica no tiene nada que ver con el peso: "Es dar a diferentes partes del cuerpo su tiempo de reposo, que no esté todo el tiempo trabajando en digestiones y demás. No tiene que ver con el peso, los nutrientes los aportas igual, lo diferente es la distribución de las comidas".