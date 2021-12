Ahora sí: Collado, primer refuerzo invernal del Granada.

El Granada CF se impuso con solvencia este domingo a un RCD Mallorca al que ganó por 4-1 con un 'hat-trick' del incombustible Jorge Molina. Un veterano delantero que ronda los 40 años y que disfruta de una eterna juventud de cara a puerta, apareciendo cuando más falta al Granada CF y al propio Robert Moreno le hacía.

Sin embargo, la noticia, en el Nuevo Los Cármenes no estuvo solo en el césped, sino también en la grada. O más bien en los palcos, pudiéndose ver al canterano azulgrana Álex Collado en uno de ellos. Una prueba inequívoca de que su cesión estaba a punto de cerrarse, después de una controvertida negociación que saltó a la luz cuando el propio FC Barcelona la dio por cerrada en sus redes sociales hace ya más de una semana. La noticia, lógicamente, corrió como la pólvora, despertando la sorpresa de un Granada CF que aún no la daba por cerrada y que aseguraba que aún faltaban bastantes flecos por cortar. Y así ha sido. Tanto, que hasta este mismo lunes 20 de diciembre no se ha acabado de cerrar.

A falta de oficialidad, algo que, si el pertinente reconocimiento médico y ningún impedimento lo complica, se espera que sea hoy mismo, según aseguran a ED fuentes próximas al Granada, Álex Collado es ya el primer refuerzo de enero para el Granada de Robert Moreno. Llega en préstamo hasta el próximo 30 de junio, y sin opción de compra. Una de las cuestiones que se debatían. Aseguran a ESTADIO Deportivo, también, que el joven extremo lo hace en unas condiciones muy ventajosas para el Granada CF.

La sorpresa saltó el pasado jueves, cuando el FC Barcelona, a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, anunció la cesión del canterano Álex Collado al Granada CF hasta final de temporada. Lógicamente, la noticia corrió como la pólvora... Hasta que diferentes fuentes la puntualizaron desde el propio club nazarí.

De esta forma se pone fin al culebrón. Y es que hace semanas que el joven extremo ya le comunicó a Xavi que su intención era jugar en el Granada CF a partir de enero. Betis, Almería y Alavés eran otros de los clubes con los que había sido relacionado.

Sin ficha desde verano

Nacido hace 22 años en Sabadell, Collado ya sonó para recalar en las filas del Granada CF el pasado verano, aunque fue imposible por cuestiones económicas. Tras quedar fuera de los planes de Koeman, el extremo optó por comenzar una nueva aventura en el Brujas, pero las exigencias finales de los belgas impidieron llegar a un acuerdo. Una oportunidad que intentó aprovechar el Granada CF, siendo el control financiero el impedimento con el que se toparon para cerrar su cesión.

Tras ello, Álex Collado llegó a un acuerdo sobre la bocina con el Sheffield, pero la documentación no llegó a tiempo, por lo que fue imposible cerrar la operación. Y se quedó en el Barcelona, sin ficha, por lo que no podía jugar con el primer equipo ni con el filial. Y así ha estado entrenando como uno más desde entonces con el primer conjunto culé, a la espera de que se abriera el mercado de enero. Sin duda, un auténtico culebrón que ahora suma un capítulo más.

La llegada de Collado supone el primer refuerzo del Granada CF en enero. Una petición expresa de Robert Moreno, quien ya intentó su incorporación junto a Pep Boada el pasado verano.