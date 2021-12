El día que Monchi convirtió a Diego Martínez en el estratega a balón parado que hoy es

Getafe, Levante, Elche... El propio Granada CF, cuando Robert Moreno ha estado en la cuerda floja. Todos los clubes han pensado en él cuando han tenido que hacer un cambio en sus banquillos. Diego Martínez, expreparador del conjunto nazarí y actualmente en paro, al no haber aceptado ninguna de las ofertas que le han presentado, se ha convertido en el entrenador al que todos los equipos aspiran. Hasta el propio Sevilla FC, cuando se acabó decantando por Lopetegui, lo tuvo sobre la mesa. Pero no era el momento. Monchi confiaba ciegamente en él, pero no había opción a experimentos. Los de Nervión venían de naufragar durante el tiempo que el de San Fernando estuvo en Roma y a Diego Martínez aún le faltaba lo que luego acabó consiguiendo con el Granada CF. Por eso, entre otras cuestiones, Monchi, su descubridor y, en cierta manera 'creador', se decantó por Lopetegui, con más currículum.

"A Monchi le debo estar en Primera", ha dicho el propio Diego Martínez en alguna entrevista. Y no le falta razón al técnico vigués, quien no olvida sus raíces ni sus inicios. "Monchi me dijo que me estaba siguiendo desde hace tiempo, que le gustaba mi perfil, que fuese tan joven (tenía 27 años). Me incorporé, junto a Antonio Solana, a las áreas de tecnificación, que son entrenamientos específicos por puestos en la cantera, y de metodología que empezaban ese año", recuerda el extrenador del Granada CF al respecto en otra de sus declaraciones públicas, donde también confirma un detalle que, sin saberlo en ese momento, le acabaría cambiando la vida al que hoy conocen en Granada como el 'Chamán'. "También me encargaba de buscar jugadas de estrategia a balón parado. Aquello me cambió la carrera", reconoce el propio Diego, que luego entrenaría al Sevilla C, al juvenil, al filial y estaría de ayudante en el primer equipo.

Más tarde, de la mano de su representante y amigo, Juan Maraver, aceptaría el reto de Osasuna, llegando luego a un Granada CF al que cogió en Segunda y ascendió a Primera hasta llevarlo a Europa. Tres años de ensueño que aún tienen obnubilados a todos en tierras nazaríes. Tres temporadas para enmarcar que convirtieron a Diego Martínez en un referente para los nazaríes, y para el mundo del fútbol.

Y no es para menos, convirtiendo la estrategia en una de las principales armas de su Granada. Sin ir más lejos, en la 19/20 fue el tercer equipo de Primera con más goles en jugadas de estrategia, con once; tan sólo un tanto menos que Barcelona y Betis. En la 20/21 el quinto, con diez, frente a los 13 de Betis y Real Sociedad, según los datos facilitados a ESTADIO Deportivo por @LaLigaenDirecto.

Un auténtico especialista en la estrategia al que le dio forma en Nervión Monchi, catalogado por muchos como el mejor director deportivo de España y uno de los más importantes del fútbol a nivel mundial. El 'Chamán', por el que suspiran muchos, ahora sigue con su formación continua, habiéndose marchado tres meses a Inglaterra junto a su familia para empaparse de fútbol y de la filosofía británica del 'football'. Desde los banquillos hasta la grada€