El fichaje bomba de enero podría ser Diego Costa.

Diego Costa podría convertirse en la bomba de este mes de enero. Sí, como leen. El delantero brasileño podría volver a LaLiga. Eso, al menos, es lo que informan en Brasil. El exdelantero del Atlético Madrid, entre otros, podría salir en breve del Atlético Mineiro, donde llegó el pasado mes de agosto. Tras haberse proclamado campeón con los de Belo Horizonte tanto del Brasileirao como de la Copa do Brasil, ahora se le abre una encrucijada al internacional español.

En la 20/21 ha disputado un total de 19 encuentros con el Galo, habiendo anotado cinco goles y dando una asistencia. Tras unos meses sin equipo, Diego Costa se ha reencontrado con el fútbol en su país natal y ahora se le abre la vía de seguir en Brasil, donde lo pretende el Corinthians, o de volver a Europa. Y más concretamente a LaLiga. Según el portal Torcedores, especializado en la información sobre el Atlético Mineiro, sería el Celta de Vigo el último club que se habría interesado por el delantero, apuntando Mundo Deportivo (información de la que se haceeco El Desmarque) que otros clubes españoles como el Elche, el Granada CF o el Cádiz CF también se habrían interesado en el veterano delantero de 33 años de edad.

Diego Costa: Corinthians, Celta de Vigo, Elche, Granada, Cádiz...

No especifica la citada fuente, sin embargo, si se trata más de un ofrecimiento que de un interés real. Y es que los números que se manejan en la hipotética operación no son para nada asequibles para muchos de los clubes vinculados. En el caso del conjunto nazarí es cierto que el de Diego Costa fue un nombre que estuvo sobre la mesa el pasado verano, cuando se marchó Soldado y acabó viniendo Bacca. Sin embargo, la operación, ahora, en enero, se antojaría muy complicada. Especialmente si el cafetero Carlos Bacca no acabara saliendo con destino a Colombia, como ha llegado a plantearse. Un movimiento que, en principio, no se producirá; al menos ahora, en el mercado de enero, y que quedaría retrasado para el próximo verano.

Algo parecido ocurriría con el Cádiz CF, donde es cierto que buscan un delantero con experiencia y de garantías. El estilo de Diego Costa, sin lugar a dudas, vendría como anillo al dedo con la idea de juego de Álvaro Cervera, pero el problema sería el mismo: el económico. Para ello, de primeras, deberían salir Andone y Osmajic. Y aún así sería complicado.

En cualquier caso, las informaciones procedentes de Brasil apuntan que las condiciones de su salida serían muy distintas en función de si Diego Costa decide quedarse en su país natal o regresar a LaLiga. Y es que el Atlético Mineiro sólo se plantearía rescindir el contrato de Diego Costa si fuera para salir a Europa, por lo que al Corinthians le tocaría lo más complicado, negociar con el Galo.

La otra pata del problema es el propio Diego Costa. Y es que el caché del delantero hispano-brasileño se antoja prácticamente prohibitivo para cualquiera de los clubes españoles con los que se le ha relacionado, hablando las informaciones de unos seis millones de euros por temporada. Aunque no detallan si hablan de cantidades brutas o netas, la lógica invitan a pensar que se trata de lo primero, por lo que Diego Costa estaría solicitando unos tres millones de euros limpios por temporada que seguirían siendo una loza importante para cualquiera de los clubes mencionados. Sin ir más lejos, toda una insignia del Celta de Vigo como Iago Aspas es hoy día el mejor pagado de la plantilla con una ficha de 2'2 millones de euros. En el Granada CF, por su parte, delanteros como Carlos Bacca tampoco alcanzan dichas cantidades. Lo mismo ocurre en el Cádiz CF con otros '9' veteranos y de peso, como es el caso de Negredo.

Por tanto, difícilmente Diego Costa podrá convertirse en el fichaje bomba de este enero en LaLiga si las cantidades de la operación que se manejan son los citados.