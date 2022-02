Los aficionados del Cádiz que se hicieron virales por su detalle con seguidores del Granada

El G19 invitó a ambos aficionados al partido y la Federación de Peñas Cadista se hará cargo del desplazamiento

Granada CF y Cádiz CF se verán las caras este lunes en una cita clave en las aspiraciones para ambos equipos. En plena celebración por el Día de Andalucía, cerca de un millar de aficionados cadistas se desplazarán hasta la ciudad de la Alhambra para ver de cerca a su equipo y hacerles sentir su calor desde la grada del Nuevo Los Cármenes.

En el partido de ida en el Nuevo Mirandilla, rojiblancos y amarillos firmaron las tablas en el luminoso con un tanto rocambolesco en los minutos finales del delantero Jorge Molina. Por su parte, el primer gol lo anotó Arzamendia con polémica, al reclamar los futbolistas rojiblancos una falta previa sobre Antonio Puertas.

Los protagonistas de esta historia se disponían a volver a Guadix (Granada) desde la Tacita de Plata una vez acabado el partido. En declaraciones a GranadaCFWeb, Cristian Casado, aficionado del Granada CF, cuenta como en la Avenida Ciudad de la Coruña, dos aficionados ataviados con las equipaciones del Cádiz, un señor de unos 70 años y otro de unos 25, tocaron a la ventanilla de su vehículo.

A Cristian y Juanjo les desvió el GPS debido al tráfico en la zona. Al ver a ambos con las camisetas del Granada, preguntaron si habían ido a ver el partido, a lo que asintieron. Inmediatamente, los seguidores cadistas, Juan Mosteiro y Juan Daniel, mostraron un álbum de cromos y se lo regalaron a Cristian y Juanjo. A los cadistas les hacía ilusión que se quedaran la colección, pues no lograron su objetivo, el cual era que los jugadores del Granada se los hubieran firmado.



Se hizo viral



Al día siguiente, ya en Guadix, Cristian publicó en su muro de Twitter un mensaje contando la historia de todo lo ocurrido. La red social hizo su magia y el primero en contestar fue Carlos Neva. El gaditano se ofreció como intermediario para que toda la primera plantilla firmase esos cromos e incluso para llevarlos de vuelta a la Tacita de Plata y entregárselos en persona.

Después, tanto Granada CF como Cádiz CF se animaron para encontrar a estos dos aficionados cadistas. La historia terminó bien, pues tras comprobar la identidad, Juan Mosteiro y Juan Daniel fueron localizados. El propio Cristian pudo contactar con ellos, manteniendo así una conversación en la que pudo saber algo más de estos entrañables seguidores del Cádiz.

Antes de Navidad, Movistar+ realizó un reportaje en el que se pudo ver todo el proceso, desde la entrega de los cromos a Neva, hasta su viaje a Cádiz, donde el lateral rojiblanco hizo entrega a abuelo y nieto de todas las estampas firmadas, así como de una camiseta del Granada CF.

La historia no acaba aquí. La Federación de Peñas del Granada invitó a ambos para ver el partido en directo y según informa el diario Ideal, no podían desplazarse debido a sus necesidades. Aunque el fútbol no tiene límites y Juan Mosteiro y Juan Daniel podrán presencia en directo el Granada - Cádiz al hacerse cargo la federación de peñas cadista del transporte de ambos en uno de los autobuses fletados para la cita.