Reencuentros en el limbo

Fede San Emeterio y Darwin Machís comparten pasado y presente en ambos conjuntos

El Granada CF se la juega este lunes ante el Cádiz CF. Nazaríes y cadistas llegan al duelo con diferentes necesidades, pues los de Robert Moreno lo hacen con cuatro puntos más que sus rivales y tres más que los del Alavés, que ayer empató a domicilio ante el Getafe CF. Además, la necesidad imperiosa de romper la mala dinámica de resultados se antoja urgente en el cuadro del catalán, pues nunca se ha salvado tras sumar cinco derrotas seguidas.

Además, el encuentro que se celebrará el Día de Andalucía tiene un toque un tanto picante al encontrarse en el verde algunos jugadores con pasado reciente cadista y granadinista. El exrojiblanco Fede San Emeterio volverá a la que fue su casa durante una temporada y Darwin Machís se enfrentará a su pasado como amarillo.

La llegada de Machís al Cádiz fue toda una declaración de intenciones, pues el conjunto entrenado por Álvaro Cervera por aquel entonces, buscaba con ansía poder disputar el play off de ascenso a Primera división. Al principio, todos lo calificaron como algo lejano, pues el venezolano no estaba contando con minutos en Udinese y una cesión al Cádiz no parecía probable, aunque así ocurrió.

El rendimiento del extremo en las filas amarillas fue notable. Disputó 15 partidos y anotó ocho goles. De hecho, la afición granadina aún recuerda aquel partido en el que el Cádiz le quitó el ascenso con un golazo de Aketxe y con Darwin sobre el verde. Un año antes fue el venezolano el que robó al Cádiz estar en el play off con dos tantos suyos en el Nuevo Los Cármenes, esta vez de rojiblanco horizontal.

Su papel fue tan destacado que fue convocado por la selección de Venezuela para la disputa de la Copa América. Esto fue una pésima noticia para el cuadro amarillo, que se quedó sin poder contar con él en el tramo final del campeonato. Su último servicio al club tendría que haber sido contra el Extremadura, pero no se llegó a producir porque el triste fallecimiento de José Antonio Reyes provocó que el partido se retrasara y tuvo que marcharse.



El cemento del Granada



En la temporada 2018/19, la llegada de Diego Martínez al banquillo del Granada trajo consigo varias incorporaciones de jugadores que ya estuvieron con él en su etapa en el Sevilla Atlético. Fue una de las temporadas más exitosas del cántabro, que consiguió el ascenso de la mano del entrenador que más le ha marcado en su etapa futbolística.

Al final de la misma, 'San Eme' tuvo que retornar al Real Valladolid, entidad a la que pertenecían los derechos del jugador. El director deportivo del Granada por entonces, Fernández Monterrubio, confirmó tras finalizar la temporada que "no vamos a pagar 12 millones por San Emeterio ni por otro jugador, porque eso está fuera de nuestra capacidad económica. 12 millones se pueden utilizar para varios jugadores".

Este lunes tendrá la oportunidad de sumar más minutos ante su exequipo. Desde su llegada entró en el once inicial, aportando solidez en su faceta defensiva. Sergio González ya lo conocía de su etapa en el Valladolid y, por tanto, sabía qué podía aportar ese jugador al equipo. Unas molestias han tenido al jugador dos partidos fuera del equipo sin poder participar contra Mallorca y Celta.