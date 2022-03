El otro incidente en el Nuevo Los Cármenes que requirió la intervención de la seguridad privada

Varios aficionados locales ubicados en el fondo norte increparon a los jugadores del Cádiz que realizaban trabajo de prevención tras el partido

El incidente racista que sufrió Carlos Akapo en el Nuevo Los Cármenes ensombreció el derbi regional que Granada CF y Cádiz CF vivieron este pasado lunes en el Nuevo Los Cármenes en el Día de Andalucía. El lateral guineano fue sustituido en el 58', siendo increpado por varios espectadores cuando abandonaba el terreno de juego. Unas imágenes que fueron captadas por las cámaras de Gol.

Al respecto se refirió el propio Akapo tras el partido: "Justo esta semana he tenido que grabar un tema de racismo en mi club. Hoy, justo cuando he salido por ahí, han salido tres o cuatro que no representan a la afición del Granada. Eso sobraba, pero no, han seguido. Me han llamado mono". Unas explicaciones que el propio futbolista amplió más tarde en sus redes sociales, destacando que hay que acabar con ese tipo de gente en los estadios y aclarando que no representan a la afición del Granada CF: "Me afecta por una parte, pero hay que dar visibilidad. No merece gente así estar en el campo. No solo por racista, sino por los insultos. El fútbol es para disfrutar, para que haya respeto entre aficiones, entre los jugadores y la grada. Hay que dejar esto a parte. Estoy jodido, pero esa persona no merece venir al estadio, no representa a la afición del Granada".

Lógicamente, el Granada CF, como entidad, respondió rápidamente, también, a lo ocurrido en su estadio, lanzando un comunicado en el que condenaba "enérgicamente todo acto de racismo". En el mismo, además, el club nazarí informaba de que había iniciado "una investigación y tomará las medidas pertinente para sancionar con firmeza" ese tipo de conductas. LaLiga, por su parte, también ha anunciado que denunciará ante el fiscal delegado de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Granada los presuntos insultos racistas recibidos por el ecuatoguineano Carlos Akapo.

Sin embargo, la triste situación sufrida por el lateral del Cádiz CF en el Nuevo Los Cármenes no fue el único incidente con la grada que se vivió durante el Granada-Cádiz. Y es que al finalizar el partido hubo otro momento que requirió la actuación de los agentes de seguridad privada del estadio granadinista.

Varios jugadores del Cádiz CF quedaron sobre el césped del estadio llevando a cabo trabajo de prevención tras la finalización del encuentro. Un tiempo que fue aprovechado por un grupo de aficionados locales ubicados en el fondo norte del estadio para encararse con los cadistas. Dichos movimiento, lógicamente, motivó la actuación de la seguridad privada, evitando que el asunto fuera a mayores.

La sangre, finalmente, no llegó al río y los ánimos se calmaron, marchándose los jugadores del Cádiz CF al vestuario. El técnico amarillo, Sergio González, fue cuestionado al respecto luego en rueda de prensa, aunque comentó que desconocía lo sucedido.