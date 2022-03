El posible once del Granada ante el Valencia

Robert Moreno ha cambiado la alineación e todas las jornadas de liga disputadas

El Granada CF se la juega. A nadie le gustaría estar en la posición de Robert Moreno en esta jornada. Con el agua al cuello y jugándose probablemente el puesto en Mestalla ante el Valencia CF, primer finalista de la Copa de S.M el Rey tras superar al Athletic Club en la vuelta de las semifinales con un auténtico golazo de Gonçalo Guedes.

Esta euforia, aunque contenida de los chés, es una leve ventaja con la que puede contar el cuadro nazarí, pues llega además bien descansado al duelo, algo que deben de aprovechar para hacer daño al Valencia.

Para este partido, Robert Moreno deberá volver a su habitual 4-2-2 o bien ver si apuesta por el 4-3-3. Además, puede que Petrovic parta desde el inicio en la medular, algo que era previsible ante el Cádiz, aunque finalmente apostó por un doble pivote formado por Luis Milla y el canterano Isma Ruiz.

El dato que hace estar más dubitativo a Bordalás, es que el Granada no ha repetido una sola vez el mismo once inicial esta temporada. 26 distintos en 26 jornadas, que serán 27 al no poder contar con el expulsado Domingos Duarte. Este es un dato cuyo récord ostenta Diego Martínez, que el curso pasado, debido al Covid y a las tres compiticiones (Liga, Copa del Rey y Europa League), obligaron al gallego a usar 38 formaciones distintas, según @GCFStats.

La única victoria fuera de casa esta temporada de la escuadra dirigida por Robert Moreno fue en Orriols, Valencia. Un duelo ante el actual colista de la Liga Levante UD en el que los nazaríes arrasaron con un contundente 0-3, con tantos de Germán, Luis Suárez y Antonio Puertas, ahogando las penas del Granada y al Levante en el descenso.



Las bajas, preocupación de Bordalás y Moreno



En un tramo de temporada más que complicado, las bajas por lesión o sanción juegan un papel muy importante. Así, los locales no podrán contar con Cillesen, Correia y Gayà, por lesión. Este último, tuvo que retirarse en la primera mitad al resentirse de su lesión en los isquiotibiales. Probablemente, Paulista tampoco pueda estar, ya que también se retiró con molestias y se le pudo ver con un vendaje aparatoso. Además, el defensa Omar Alderete y el centrocampista Ilaix Moriba se perderán el duelo por sanción.

Por su parte, el Granada verá alterado su elenco inicial. Pues a las bajas esperadas de Gonalons, Escudero y Arias por lesión, se le suma la del central Domingos Duarte, que vio roja directa en el duelo ante el Cádiz en el Nuevo Los Cármenes en el minuto 33 tras un fallo de Germán que obligó al luso a detener a Negredo, que se marchaba completamente solo ante la meta defendida por Luís Maximiano.

En esta galería de imágenes podrá encontrar el posible once del Granada CF ante el Valencia CF.