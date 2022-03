Diego Martínez, dispuesto

Se le ha cerrado la puerta del Leeds, sustituyendo Jesse Marsch a Bielsa; ahora lo vinculan con el Marsella y el granadinismo sueña con su retorno

Es imposible que el granadinismo olvide a Diego Martínez, el mejor entrenador que el Granada CF ha tenido en su historia, alcanzando las cotas más altas. Desde Segunda división, donde se hizo cargo del banquillo nazarí, hasta Primera, paseándose posteriormente por Europa, donde se midió a trasatlánticos como el Manchester United o el Nápoles.

El nombre de Diego Martínez está en boca de todos en Granada, especialmente ahora, que el conjunto rojiblanco no va especialmente bien y que Robert Moreno, su recambio en el banquillo, ha sido destituido. Rubén Torrecilla, técnico del Recreativo Granada y 'discípulo', en cierta manera, de Diego Martínez, se ha hecho cargo del primer equipo de manera interina. Sin embargo, su debut ante el Elche no fue el esperado en el Nuevo Los Cármenes. Una nueva derrota, y ya van diez partidos consecutivos sin conocer la victoria.

La próxima jornada, ante el Alavés, se la juega. Un triunfo marcará la continuidad, en un principio, de Torrecilla hasta final de tempordada, mientras que una nueva derrota acabaría con su interinidad y propiciaría la llegada de un nuevo entrenador al Granada CF, aprovechando el parón liguero. ¿Diego Martínez? Esa es la pregunta que se hacen todos. Una posibilidad prácticamente imposible a día de hoy.

El plan de Diego Martínez sigue el guion establecido tras dejar el Granada CF

"No necesitaba parar ni estaba agotado mentalmente, necesitaba mejorar el idioma y prepararme mejor por si en algún momento de mi carrera surge esa oportunidad", explicó semanas atrás Diego Martínez durante una entrevista con Marca, al ser preguntado por su decisión de no renovar por el Granada CF el pasado verano, momento desde el que lleva sin equipo. Y no por falta de 'novias' desde entonces, precisamente: "Quería conocer nuevos métodos de entrenamiento, nuevas organizaciones, incorporar cosas de otros, cosas que te refuerzan, que te confirman, que te abren otras vías..." Y allí que se lanzó a Inglaterra, a estudiar el fútbol inglés y la Premier. Una competición en la que a lo largo de estos meses ha sido vinculado con diversos clubes, apuntando todas las informaciones hacia un Leeds en el que Bielsa no iba a renovar, haciéndose cargo del equipo el próximo verano, con un proyecto desde cero. Algo que ya no le será posible.



A Diego Martínez se le ha cerrado la principal puerta que tenía en Inglaterra, tal y como avanzó ESTADIO Deportivo fechas atrás. La mala situación por la que atraviesa el conjunto británico ha empujado recientemente a su dirección deportiva, liderada por el español Víctor Orta, a tomar una decisión drástica y prescindir del técnico argentino. El estadounidense Jesse Marsch, ex del Leipzig, se hizo cargo del equipo, ocupando el vacío dejado por el 'Loco', que no ha podido acabar la temporada. Desde su llegada, eso sí, poco ha cambiado, sumando dos derrotas en dos partidos al frente del banquillo del Leeds. El objetivo de Marsch es asegurar la permanencia, aunque ha firmado con el Leeds hasta junio de 2025.

En los últimos días, diferentes informaciones procedentes de Francia vinculan, también, a Diego Martínez con el Olympique de Marsella como recambio de Sampaoli, cuya continuidad no parece asegurada más allá del 30 de junio. Unas informaciones que a día de hoy, sin embargo, no cruzarían el umbral del rumor, siendo la fuente original de todas ellas, presuntamente, un portal de fichajes con dudosa fiabilidad.

Mientras tanto, Diego Martínez y su cuerpo técnico siguen viendo fútbol y preparándose para lo que está por llegar más pronto que tarde. Es decir, un nuevo proyecto. Y es que mientras el pasado verano tenía claro que era el momento de parar y seguir formándose, su postura ahora es la de subirse a un nuevo barco con altas aspiraciones. La Premier es un deseo, y en cierta manera, también, una prioridad. Pero no una obligación, por lo que el técnico gallego no descarta ninguna otra opción que pueda aparecer en las próximas fechas y que le resulte suculenta, bien en LaLiga, donde los grandes banquillos parecen estar asegurados, como en alguna de las competiciones de las cinco grandes ligas europeas. Volver al Granada CF en este momento, por tanto, se antoja arduamente improbable: "Una vez que decido no seguir después de tres años de éxitos y de un cariño extraordinario de la afición, yo vivo pensando en mejorar permanentemente, mejorar cosas, detalles, poder seguir progresando en mi profesión siendo feliz. Esas dos cosas tienen que ir de la mano. Y siempre me ha ilusionado conocer la Premier League, empaparme de la cultura inglesa, del idioma, de ese fútbol... Así que era el momento".

Diego Martínez tiene claro en este momento cuál es su leitmotiv como entrenador: "En mi mejor momento como entrenador decido parar para mejorar porque quiero seguir teniendo mejores momentos".