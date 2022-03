Mendilibar: "Tenemos que tener la cabeza fría"

El técnico vasco incidió en rueda de prensa que tienen que "salir desde un principio pensando en jugar en campo rival"

El entrenador del Deportivo Alavés, José Luis Mendilibar, exigió a sus jugadores que tengan "la cabeza fría" y no se vuelvan locos en un partido tan importante como el que disputarán este sábado contra el Granada.

El técnico vasco incidió en rueda de prensa que tienen que "salir desde un principio pensando en jugar en campo rival" y avisó de que aunque pueden ganar en el primer minuto, también pueden perder si encajan un gol. Sin embargo aclaró que no serán conservadores porque nunca lo han sido.

A pesar de todo, puso en duda que ante el Granada puedan jugar con esa presión alta que hicieron ante otros equipos debido a que el cuadro nazarí juega más en largo y podría buscar la espalda albiazul en mayor número de ocasiones.

"Me imagino que ellos vendrán a sacar los tres puntos de aquí porque ya aumentarían con nosotros mucho la diferencia, pero tenemos que intentar jugar en campo contrario, eso no lo dudamos para nada", zanjó el preparador vasco, que dijo que si el Granada lo permite sus jugadores presionarán arriba y que si no irán a cazar segundas jugadas.

Del mismo modo indicó que se tendrán que adaptar al rival, pero sin perder de vista lo que quieren hacer. "De repente no voy a cambiar el equipo ni meter a la defensa 20 metros más atrás, seguiremos haciendo las mismas cosas", afirmó Mendilibar.

"Estamos compitiendo bastante bien y nos falta ganar", admitió el de Zaldibar, que añadió: "Si hubiésemos sacado los tres puntos contra la Real este partido hubiese sido igual de importante porque estaríamos empatados a puntos".

Mendilibar, que espera que sus jugadores salgan con la chispa que les ha visto estos días en los entrenamientos, también explicó el cambio de dibujo con el que ha quitado los dos delanteros con los que ha jugado en otros equipos y confesó que lo hizo porque al Alavés le costaba ganar el centro del campo cuando llegó al banquillo.

"Tampoco haces más ocasiones aunque juegues con dos delanteros y encima eres más débil defensivamente", añadió.

"Hemos priorizado ser fuertes defensivamente que robar balones en campo contrario", dijo el vizcaíno, que valoró que los jugadores poco a poco se están acostumbrado a su idea.