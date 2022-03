Jorge Molina: ?Intento saborear cada momento y ser útil al equipo?

Granada, 24 mar (EFE).- El delantero Jorge Molina dijo tras renovar su contrato con el Granada una temporada más, hasta junio de 2023, que intenta ?saborear cada momento y ser útil? a un equipo en el que todos están ?convencidos al cien por cien? de que van a lograr la permanencia en LaLiga Santander esta campaña.

Jorge Molina, que el próximo mes cumplirá 40 años, comentó este jueves en rueda de prensa que le ha llevado a seguir en el Granada ?lo a gusto? que están en la entidad y la ciudad tanto su familia como él, y ?el cariño? que le muestran ?el club, la gente, la afición y los compañeros?.

?Desde que llegamos nos han tratado fenomenal?, añadió el atacante, quien tiene claro que, con su edad ?no vale la pena mirar mucho más allá? sino hacerlo ?a corto plazo? porque ?marcarte pequeños plazos es lo que hace que consigas las cosas a largo plazo?.

?Siempre he intentado cuidarme y he tenido la suerte de que me han respetado las lesiones, y eso ayuda. La edad no la puedo evitar, pero te da experiencia, cantidad de años jugados y la posibilidad de aprender de mucha gente, y esa experiencia sirve para adaptar un poco el juego y leer mejor determinadas jugadas?, explicó.

Jorge Molina reconoció que el ambiente en el equipo es ?muchísimo mejor? tras la última victoria ante el Alavés (2-3) porque llevaban ?mucho tiempo sin conseguir el triunfo? y por ?la forma de conseguirlo?.

?Ese triunfo demuestra lo unido que esta el equipo, la eterna lucha del club. Desde dentro todos estamos convencidos al cien por cien de que el equipo se va a salvar?, expuso.

Jorge Molina destacó de las casi dos temporadas que lleva ya en el Granada ?la comunión que hay dentro del vestuario y con la afición? porque eso hace que ?el camino sea más fácil?.

El director deportivo del Granada, Pep Boada, agradeció a Jorge Molina su ?disponibilidad? para seguir y dijo que era ?una renovación prioritaria? porque se la ha ganado ?fuera y dentro del campo, y es un ejemplo para los jóvenes?.