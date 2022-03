El día que Rui Silva y Maximiano intercambiaron sus teléfonos y lo aconsejó sobre la portería del Granada

El cancerbero rojiblanco repasa en ESTADIO Deportivo su relación en el Sporting de Lisboa con Adán y su relación con Rui Silva

Luís Manuel Arantes Maximiano (Celeirós, 1999) llegó al Granada hace casi ocho meses para emprender su primera aventura no tan lejos de su Portugal natal. Con trece años se marchó a la cantera del Sporting Clube de Portugal, donde no ha dejado de crecer hasta ir superando categorías.

Ha sido también habitual en las convocatorias de las inferiores de la selección portuguesa. El guardameta ha compartido vestuario con cracks de talla mundial como Bruno Fernandes y ya sabe lo que es competir en competiciones continentales. Maximiano llegó a Granada como suplente de Aarón Escandell, a quien no tardó en quitarle la titularidad, pues de todos es sabida la calidad que aguarda esta joven perla que atesora el Granada CF.

Su temporada está siendo encomiable. Es, sin lugar a dudas, quien está sosteniendo al equipo en muchas ocasiones y por ello ya genera interés en equipos con mucho más poder económico y deportivo.

Luís Maximiano ha atendido a ESTADIO Deportivo en una entrevista muy interesante que se dividirá en varias partes. En esta segunda parte, el cancerbero del Granada cuenta cómo fue su relación con el exbético Adán en el Sporting, así como su relación actual con Rui Silva, defensor del arco del Benito Villamarín.

- Coincidió con Adán en la portería del Alvalade, ¿le recomendó o le aconsejó en su nueva aventura en España?

- Por supuesto. Me dijo que La Liga tiene unas dimensiones tremendas. En mi opinión, cuando alguien viene a jugar en esta Liga es porque sabe la dimensión que tiene. Cuando estás fuera no tienes tanta idea de cómo es todo. Cuando llegas a España entiendes por qué quienes han estado aquí te dicen que es diferente. Tú lo escuchas de boca, pero la realidad es que sorprende más cuando lo vives en primera persona.

- Desde que llegaste a Granada siempre se le ha preguntado por Rui Silva. ¿Tuvo presión al principio?

- Fue la primera vez que Rui y yo pudimos hablar. Después del partido me estuvo comentando cosas del club y de la ciudad y nos deseamos suerte el uno al otro. Ahora incluso hemos intercambiado nuestros teléfonos para hablar más a menudo.

- Desde el principio se le comparó con Rui Silva por los grandes recuerdos que dejó en Los Cármenes. ¿En algún momento ha sentido la presión de la sombra del portero bético?

- Soy una persona muy tranquila. Las comparaciones son algo natural. Al fin y al cabo, cuando llegas a un lugar nuevo, siempre te van a comparar. Siempre lo he asumido como algo normal, personalmente no me ha afectado, yo hago siempre mi trabajo, enfocándome en el día a día. Por mi parte, solo me toca hacerlo lo mejor posible.