Carlos Neva, intervenido de su grave lesión de rodilla

El lateral zurdo no regresará a los terrenos de juego hasta el próximo mes de septiembre u octubre

El lateral rojiblanco Carlos Neva ha sido intervenido este viernes de su lesión grave de rodilla. Se pierde con toda seguridad lo que resta de temporada y la pretemporada de la próxima campaña por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Esta lesión suele tener un periodo aproximado entre siete y ocho meses, por lo que está previsto que el gaditano no regrese a los terrenos de juego hasta el próximo mes de septiembre u octubre.

En un escueto comunicado, el club ha informado de que el gaditano ha sido operado de manera satisfactoria de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La intervención, programada para la mañana de este viernes, ha sido realizada por los propios Servicios Médicos del Granada CF a manos del cirujano José Luis Martín Alguacil. En los próximos días comenzará su proceso de rehabilitación, según ha comunicado el Granada.

El lateral rojiblanco tuvo que ser sustituido en Mendizorroza tras una acción el la que se quejaba de la rodilla izquierda tras una jugada que supuso el tanto del empate babazorro, en la que se vio envuelto Gonzalo Escalante. Tras ser atendidos por los servicios médicos del club, decidieron que lo más adecuado era que Neva no ingresara de nuevo en el terreno de juego, aunque se probara por unos minutos. Ya en el banquillo, a Neva se le pudo ver afectado y, aunque todavía no conociera el alcance de su lesión, sí bien sabía que algo no iba bien.

En los últimos días, al gaditano se le ha dejado ver por la Ciudad Deportiva observando los entrenamientos de sus compañeros. Habrá que ver qué soluciones toma Rubén Torrecilla ante este contratiempo. Es posible que el técnico interino, al que poco a poco se le va borrando esa etiqueta, suba a Eu Gutiérrez o Miguel Brau a entrenar con el primer equipo, aunque también puede probar con Soro en esa posición, en la que ya actuó con Robert Moreno en algún partido.

No obstante, el hombre que más se postula para ocupar su posición es Sergio Escudero. El excapitán del Sevilla FC gana enteros para jugar en dicha demarcación. Por otra parte, Torrecilla ya ha contado con la presencia de Miguel Ángel Brau, del filial, en los entrenamientos, ya que el murciano también está acostumbrado a jugar como tercer central por la izquierda o como carrilero en sus compromisos con el Recreativo Granada en Segunda RFEF, también de la mano de Torrecilla.