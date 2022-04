El regreso del gran capitán al Sánchez-Pizjuán

Escudero llegó al Sevilla procedente del Getafe y pronto se hizo con el cariño de aficionados y compañeros

Este viernes regresa a Nervión uno de los ídolos de la afición sevillista durante el último lustro: Sergio Escudero. El lateral vallisoletano llegó al conjunto hispalense procedente del Getafe CF en verano de 2015.

A partir de ahí pocos creían que Escudero pudiera convertirse en uno de los hombres más queridos del Pizjuán, aunque él mismo se encargó de darle la vuelta a la tortilla. El lateral zurdo se hizo fuerte en su posición, aunque los comienzos fueron difíciles por su lesión del cruzado.

Poco a poco, se fue ganando el cariño tanto de la plantilla como de la afición y en su tercera temporada ya portó el brazalete de capitán. Además fue una de las novedades del seleccionador y ahora entrenador sevillista Julen Lopetegui en su convocatoria de la selección española para el enfrentamiento ante Macedonia correspondiente a la fase de grupos para el Mundial de Rusia de 2018 y el amistoso frente a Inglaterra.

Tras conquistar dos títulos de UEFA Europa League, primero en Basilea (2016) y la más reciente en Colonia (2020) y quedarse a las puertas de lograr una Copa del Rey, desde Nervión decidieron renovarle hasta 2021. Y hasta ahí su aventura, pues este verano tuvo que decir adiós a uno de los clubes de su vida cuando su contrato expiró.

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director general deportivo del Sevilla Fútbol Club, arropó a Sergio Escudero durante su acto de despedida del conjunto hispalense. El de San Fernando elogió y se deshizo en buenas palabras sobre el que ha sido capitán de la primera plantilla.

El vallisoletano salió este verano del conjunto de Nervión después de haber haber jugado 176 partidos oficiales, anotando siete goles y dando 13 asistencias, y, lo más importante, haber dejado un recuerdo inolvidable en todos los sectores del Sevilla FC: afición, compañeros y directivos. Por ello, Escudero siempre estará considerado como un sevillista más.

"Normalmente se suelen decir las cosas bonitas, bellas y buenas palabras. En el caso de Sergio, estas despedidas son más que merecidas. No voy a centrarme en la parte deportiva, el mejor que nadie sabe qué pienso de él: 176 partidos en un Sevilla de élite, campeón de UEFA Europa League por dos veces y jugando en la Champions... hay que ser un magnífico futbolista para hacer eso. Yo me voy a parar en la persona, en Sergio. No sé cuántos jugadores del equipo o excompañeros han hablado, entre 25 o 30. No ha habido uno que no haya destacado lo buen compañero, amigo y persona que es. Despedimos a Sergio como al 95% de los jugadores que se han ido, con plata y títulos como diría nuestro presidente", afirmó.