La convocatoria del Granada para medirse al Sevilla FC

El técnico extremeño cita a 21 futbolistas para el duelo de esta noche en el Sánchez-Pizjuán

El Granada CF visita este Viernes de Dolores al Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a las 21 horas en un encuentro clave por la permanencia para los pupilos de Rubén Torrecilla que, en caso de vencer, se colocarían con 31 puntos, a seis de los puestos de descenso.

Tal y como estaba previsto, aunque Torrecilla planteó alguna duda en su comparecencia de prensa el jueves, los lesionados no viajarán hasta la capital andaluza. Arias, Gonalons, Montoro y Raba se quedan en tierras granadinas mientras trabajan aún en su readaptación.

Sin embargo, el técnico extremeño no ha dejado en casa a ninguno de los apercibidos de sanción, que en caso de ver una amarilla más, se perderían el duelo ante un rival directo como el Levante UD en Los Cármenes el próximo domingo. Quini, Domingos Duarte, Germán, Milla, Uzuni y Luis Suárez son los afectados, aunque Torrecilla advierte que "vamos a Sevilla sin renunciar a nada. Este viernes puede ser que haya rotaciones, lo estamos haciendo en todos los partidos. Yo no voy a mirar si hay tarjetas o no".

A pesar de lo complicado que resulta siempre jugar en el Sánchez-Pizjuán, un estadio que no conoce la derrota en todo lo que llevamos de liga, el Granada no estará solo este viernes, y unos 500 aficionados se darán cita en el feudo sevillista para arropar a su equipo.

Se desplazarán varios autocares repletos de seguidores por parte del G-19, mientras que otro numeroso número de hinchas lo harán en vehículos particulares. No obstante, no todos tendrán que viajar hasta allí, pues una de las más famosas, la Peña del Granada en Sevilla, cuya sede está muy próxima al Pizjuán, no tendrán prácticamente que moverse para ver a su equipo.



A Torrecilla le preocupa el ataque del Sevilla



El Sevilla FC no ha caído derrotado en casa en todo lo que llevamos de temporada. No es casualidad que la escuadra de Julen Lopetegui haya estado en segunda posición durante gran parte del campeonato. A pesar de ser consciente de ello, Torrecilla cree que "algún día tendrá que caer el Sevilla en el Pizjuán" y espera que esa primera vez "sea mañana, contra el Granada".

Esta es la convocatoria del Granada para medirse al Sevilla FC en el Pizjuán.

Porteros: Luís Maximiano y Aarón Escandell.

Defensas: Escudero, Germán, Víctor Díaz, Quini, Domingos Duarte y Torrente.

Centrocampistas: Luis Milla, Soro, Yan Eteki, Petrovic, Isma Ruiz y Collado.

Delanteros: Luis Suárez, Puertas, Machís, Arezo, Bacca, Molina y Uzuni.