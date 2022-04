Las notas del Granada ante el Sevilla FC

El conjunto de Rubén Torrecilla no logró puntuar en el Pizjuán a pesar de la insistencia final

El Granada CF visita este Viernes de Dolores al Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a las 21 horas en un encuentro clave por la permanencia para los pupilos de Rubén Torrecilla que, en caso de vencer, se colocarían con 31 puntos, a seis de los puestos de descenso.

Tal y como estaba previsto, aunque Torrecilla planteó alguna duda en su comparecencia de prensa el jueves, los lesionados no viajarán hasta la capital andaluza. Arias, Gonalons, Montoro y Raba se quedan en tierras granadinas mientras trabajan aún en su readaptación.

Sin embargo, el técnico extremeño no ha dejado en casa a ninguno de los apercibidos de sanción, que en caso de ver una amarilla más, se perderían el duelo ante un rival directo como el Levante UD en Los Cármenes el próximo domingo. Quini, Domingos Duarte, Germán, Milla, Uzuni y Luis Suárez son los afectados, aunque Torrecilla advierte que "vamos a Sevilla sin renunciar a nada. Este viernes puede ser que haya rotaciones, lo estamos haciendo en todos los partidos. Yo no voy a mirar si hay tarjetas o no".

Los problemas para el Granada llegaron muy pronto, pues tras una incursión de Raúl Torrente, el joven se rompía haciendo muchos aspavientos y con gestos claros de dolor. A pesar de que se retiró en camilla, el canterano quiso probarse, pero no pudo continuar, por lo que fue sustituido por Germán.

A los 23 minutos, Darwin Machís se empeñó en hacer soñar a su afición con un auténtico golazo ajustándola todo lo que pudo para confirmar su readaptación al equipo tras unos meses muy complicados al frustrarse su salida.

Diez minutos le duró al Granada la alegría tras una cadena de fallos defensivos. Navas se anticipó a un Escudero que no estuvo bien al tirarse al suelo y tras su centro al área, Petrovic se durmió en los laureles dejando rematar con toda comodidad a Diego Carlos.

A la vuelta del entretiempo y com cambio de sistema a cinco defensas por parte del Granada, el Sevilla siguió insistiendo y consiguió el premio tras una jugada en la que Corona se infiltró en el área ganándole la partida a Uzuni y su pase lo introdujo Ocampos para poner en ventaja a los suyos tras revisar el VAR un fuera de juego que no existía y que rompía el exsevillista Escudero.

Ya con el Granada al ataque, el conjunto hispalense olió sangre e incluso llegó a hacer otro gol mientras había un futbolista nazarí tendido en el suelo; y es que el colegiado se dirigió al VAR, donde pudo apreciar un codazo más que claro de Rafa Mir sobre el central Germán Sánchez.

Con pocos minutos para la finalización del encuentro, los rojiblancos se lanzaron al ataque y entre los nervios sevillistas y el ahínco de los de Torrecilla, se intúa que algo podía ocurrir. Uzuni estrelló una pelota contra la madera y Bono impidió el tanto de Arezo con un auténtico paradón. En la jugada posterior, el capitán Víctor Díaz introdujo un testarazo al fondo de la mete defendida por Bono para imponer justicia y anotar al que fue su equipo.

Sin embargo, el fútbol volvió a ser caprichoso con los nazaríes y el Sevilla anotó el tercer tanto tras una jugada embarullada en la que Rafa Mir remató un cabezazo de Rakitic para no alejar a los suyos del segundo puesto. Además, se veía venir otro tanto hispalense. Y así fue, hasta que en el 99', Papu Gómez remató a placer un centro desde la banda de Ocampos.

Pinchando en este enlace podrá ver la galería de notas de los jugadores del Granada ante el Sevilla FC.